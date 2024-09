Vlahovic via dalla Juve già a gennaio: dubbi fugati, si chiude il sipario

Calciomercato Juventus, il futuro di Vlahovic continua a tenere banco in maniera inesorabile: gli ultimi aggiornamenti non lasciano spazio ad equivoci

Protagonista della vittoria della Juventus contro l’Hellas Verona, Dusan Vlahovic è apparso in ombra nel corso dell’ultima sfida di campionato con la Roma. Ben ingabbiato dalla difesa di De Rossi, il numero 9 bianconero è stato contenuto dalla retroguardia giallorossa, che ne ha inaridito diverse linee di passaggio. Annunciata da giorni la sua assenza in Nazionale, Vlahovic sta continuando a far parlare di sé, calamitando attenzioni mediatiche anche in questa settimana.

A tenere banco, infatti, sono i discorsi riguardanti il possibile rinnovo dell’ex bomber della Fiorentina, legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato. I quasi 12 milioni di euro – bonus compresi – che Vlahovic andrà a percepire nel corso di questa stagione sono un onere troppo importante per le casse della ‘Vecchia Signora’. Sotto questo punto di vista, non è un caso che ormai da tempo Cristiano Giuntoli stia provando a trovare il bandolo della matassa per il prolungamento del contratto di Vlahovic, con annessa spalmatura. I colloqui tra le parti, però, fino a questo momento non hanno fatto registrare significative novità al punto che saranno necessari nuovi incontri per provare a limare la distanza che ancora esiste tra le richieste del calciatore e la proposta messa sul piatto dalla dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: “Classica situazione da tenere d’occhio”

A fare il punto della situazione sulla questione – tra gli altri – è stato anche il giornalista Mediaset Gianni Balzarini. Affidando ad un video YouTube il suo parere sulla vicenda, Balzarini ha puntualizzato diversi aspetti degni di nota. Ecco uno stralcio del suo intervento sul tormentone Vlahovic:

“L’accordo tra le parti non è stato ancora trovato. I colloqui sono iniziati nella scorsa primavera, qualcuno mi dice anche prima. Queste lungaggini non dico che depongono in favore di un cattivo esito della trattativa, ma comunque non depongono in favore di un buon esito. Ora però non cominciamo a sparare che Vlahovic verrà venduto al termine della prossima stagione o addirittura clamorosamente a gennaio: è la classica situazione da tenere d’occhio. A quanto mi risulta, non c’è nessuna frattura tra lui e il club: il discorso è mettersi d’accordo su questo abbassamento, sulla cifra e sull’allungamento del contratto“.