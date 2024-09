Calciomercato Roma, accordo senza precedenti

Calciomercato Roma, un accordo senza precedenti spiazza anche i giallorossi e pure le altre squadre. Ecco la situazione svelata dall’Inghilterra

Un accordo incredibile che spiazza anche la Roma, che al giocatore, come vi abbiamo riportato nel corso di questi mesi, ci ha pensato.

Certo, adesso la situazione cambia, e anche parecchio, perché dall’Inghilterra, secondo quanto raccontato da FootballInsider, spunta un accordo tra il Real Betis e il Tottenham che riguarda Cardoso, centrocampista americano con passaporto italiano che gioca in Spagna con la maglia degli andalusi. Nella sessione di mercato che da poco si è conclusa Lo Celso ha fatto il passaggio inverso, andando dalla Premier alla Liga alla spagnola. E nella trattativa che ha portato lo spagnolo in Spagna, si sarebbe parlato della possibilità per gli Spurs di prendere Cardoso la prossima estate. I londinesi, inoltre, avrebbero anche strappato un accordo incredibile, di quelli che non si sono praticamente mai visti.

Calciomercato Roma, l’accordo per Cardoso

In poche parole: il Tottenham ha strappato una priorità per Cardoso. Se Postecoglou lo vuole la prossima estate se lo può prendere per una cifra superiore ai 20 milioni di euro (di questi non si hanno altri dettagli), ma se il Betis, e qui scatta la clausola, lo dovesse cedere ad un altro club, allora il Tottenham, senza che il giocatore abbia fatto un minuto con la propria maglia, dovrebbe avere una percentuale sulla rivendita. Incredibile, ma sembra tutto vero.

Chissà, magari davvero se ne è discusso nell’affare Lo Celso – passato, si dice, per 4 milioni di euro al Betis – e gli andalusi forse per abbassare il prezzo di questa operazione (e con la quasi certezza che il Tottenham lo prenderà), hanno accettato. Una situazione davvero clamorosa, di quelle che mai prima d’ora si erano viste.