Genoa-Roma, De Rossi mischia le carte: Dybala ‘scioglie’ il rebus

Genoa-Roma, De Rossi mischia le carte. Manca ‘solo’ una settimana alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali ed il tecnico di Ostia studia soluzioni in vista di Genova.

Sembra lontana, ma la prossima giornata di campionato dista soltanto una settimana. Che passa velocemente. Per la Roma così come per le altre.

Ripartire dall’Allianz Stadium. Potrebbe essere questa la parola d’ordine per la formazione giallorossa. Dopo la sosta dovuta alle nazionali la Roma dovrà infatti ripartire dallo 0-0 di Torino, dal primo scontro diretto della stagione, contro la Juventus, che ha mostrato buona parte delle qualità della formazione di Daniele De Rossi. Il prossimo impegno si chiamerà Genoa, nello splendido impianto ‘all’inglese’ di Marassi. Daniele De Rossi contro Alberto Gilardino. I rossoblù precedono in classifica i giallorossi di due punti, 4 contro 2. Una gara da vincere per la Roma cui, però, occorre prestare la massima attenzione. Cagliari, ed il Cagliari, devono essere un monito per il tecnico di Ostia. Non esistono gare facili, ancor meno ad inizio stagione quando la non perfetta condizione fisica può far correre seri rischi. De Rossi sta già pensando a quale Roma mandare in campo nel tempio rossoblù.

Dal campo di allenamento sembra già provenire qualche chiara indicazione.

Genoa-Roma, De Rossi si gioca la carta Dybala

Allenamenti, valutazioni, decisioni. Daniele De Rossi studia i suoi ragazzi in vista della sfida contro il Genoa. E’ sereno il tecnico giallorosso poiché sembrano arrivare buone notizie.

Infatti accanto al recupero di Le Fée il tecnico della Roma potrà contare anche su quello del giovane Baldanzi. In questo periodo, però, i problemi muscolari sono all’ordine del giorno. E mentre Alberto Gilardino dovrà fare a meno di Fabio Miretti, fermato da un infortunio muscolare, allo stessa maniera, e per identico motivo, Daniele De Rossi sarà probabilmente costretto a rinunciare ad Artem Dovbyk, rientrato in anticipo dal ritiro della nazionale ucraina. Normale quindi che il tecnico di Ostia inizi a pensare ad una Roma senza il suo possente centravanti. L’ipotesi di Paulo Dybala ‘falso nueve‘ sembra intrigare non poco De Rossi. Se fosse proprio l’ex Juve la carta a sorpresa che il tecnico giallorosso intende giocarsi sul ‘tavolo’ di Marassi?