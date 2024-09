Infortunio in Nazionale, nuova comunicazione per De Rossi

Infortunio in Nazionale e nuova comunicazione per Daniele De Rossi in vista di Genoa-Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono giorni cruciali e di grande fermento per la Roma, che si appresta ad affrontare un impegnativo calendario di partite. Dopo la pausa per il campionato, la squadra guidata da De Rossi ha bisogno di raccogliere punti importanti per dare il via a una fase positiva e scalare la classifica, ora che la sessione di calciomercato si è conclusa.

Dopo l’ottima prova tattica offerta contro la Juventus, la Roma tornerà in campo domenica 15 settembre a Genova, dove affronterà il Genoa di Gilardino. La scorsa stagione, la Roma, allora guidata da Mourinho, visse uno dei momenti più difficili contro questa formazione. Le sfide contro le squadre liguri sono sempre insidiose e la situazione attuale potrebbe essere ulteriormente complicata dagli infortuni che stanno condizionando le scelte di formazione.

Infortunio Baldanzi, buone notizie dalla Nazionale e sospiro di sollievo per De Rossi

Mentre nel Genoa si è registrato un nuovo stop per Fabio Miretti, che aveva già accusato delle problematiche prima del passaggio al Grifone, la Roma deve fare i conti con gli infortuni di Dovbyk e Baldanzi, entrambi fermati durante la pausa per le Nazionali. Tuttavia, alle buone notizie già giunte da Trigoria in questi giorni, parrebbero potersene aggiungere delle ulteriori.

Il centrocampista francese Enzo Le Fée, fermo per un problema muscolare che gli ha impedito di partecipare alla trasferta contro la Juventus, sembra pronto per tornare in campo, come già raccontatovi nella giornata di ieri. In attesa di capire la prognosi rispetto a Dovbyk, intanto, un buon sospiro di sollievo può essere tirato anche per Tommaso Baldanzi.

L’ex Empoli, apparso fin qui tra i profili più sprintanti e performanti del centrocampo giallorosso, aveva accusato un trauma contusivo nella zona lombo-sacrale con la Nazionale Under 21, in occasione della sfida con il San Marino. Stando a quanto riferisce Sky Sport, però, dopo i monitoraggi avvenuti stesso con l’Italia, la problematica sarebbe ormai superata.

Baldanzi, infatti, avrebbe recuperato dall’infortunio e, oltre a restare a disposizione del CT dei giovani azzurri, Nunziata, potrebbe essere con ogni probabilità a disposizione di De Rossi già per la trasferta di Genoa, in programma domenica prossima, 15 settembre alle ore 12.30.