Infortunio muscolare, diagnosi lampo: salta la Roma

Infortunio muscolare, diagnosi lampo. Si potrebbe dire ‘mal comune mezzo gaudio’ dal momento che questo genere di infortuni tocca un po’ tutti in Serie A.

La Roma si gode il suo bel momento. Il pari di Torino contro la Juventus ha fatto bene al morale così come hanno fatto bene allo spirito giallorosso gli ultimi prestigiosi acquisti.

Un grande mercato dove un importante investimento economico è stato affiancato da un altrettanto importante lavoro in termini di cessioni. Abbattimento del monte ingaggi e degli ammortamenti hanno riequilibrato il sostanzioso impegno della famiglia Friedkin. La Roma società ha fatto il suo, ora tocca a Daniele De Rossi. Due punti dopo tre gare sono troppo pochi così come iniziano ad essere già troppi, cinque, i punti che dividono i giallorossi dalla vetta. Occorre subito invertire la rotta per non trovarsi poi a distanze siderali dai posti che assicureranno la partecipazione alla prossima Champions League. L’entrata nel lotto delle compagini che disputeranno la competizione più importante e ricca d’Europa è un obbligo per la Roma, e non soltanto per motivi di mero prestigio.. Un obiettivo dichiarato che quest’anno non dovrà sfuggire.

L’inizio della risalita ha già una data precisa: domenica 15 settembre.

Infortunio muscolare, Fabio Miretti salta la Roma

Domenica 15 settembre, ore 12.30, Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il giorno e l’ora di Genoa-Roma, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

La formazione rossoblù, guidata da Alberto Gilardino, ha fin qui conquistato 4 punti in virtù di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Il Genoa, in casa, è sempre particolarmente pericoloso poiché ‘assistito’ dal calore dei suoi tifosi. Per De Rossi e per i suoi ragazzi, però, non vi sono alternative. Occorre vincere. Per Alberto Gilardino vi è, però, una novità decisamente sgradita e sgradevole. Ne dà notizia Il Secolo XIX che ci mette al corrente riguardo il nuovo infortunio capitato a Fabio Miretti, centrocampista proveniente dalla Juventus in prestito ai Grifoni. Un infortunio muscolare lo ha costretto a lasciare il campo. Il centrocampista salterà sicuramente la gara interna del Genoa contro la Roma. Fabio Miretti era appena rientrato da un infortunio che lo aveva obbligato a diverse settimane di stop. Dopo la frattura al piede, per il classe 2003, ecco arrivare un problema di natura muscolare.

Un pessimo inizio di stagione.