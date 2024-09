La bomba è esplosa, accordo con la Juve: fumata giallorossa

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sullo stato di una trattativa che appare finalmente apparecchiata. Juventus ancora protagonista

Nonostante il mercato in entrata si sia chiusa più di una settimana fa, la Juventus sta continuando a lavorare a quelle uscite dalle quali Giuntoli spera di ricavare nuovi introiti per finanziare i prossimi acquisti. Ufficializzata la cessione di Djalo in prestito al Porto, la ‘Vecchia Signora’ sta lavorando ad altre due uscite. Oltre al rebus Arthur, ancora tutto da sciogliere, a calamitare l’attenzione mediatica in casa bianconera è anche la situazione relativa a Filip Kostic.

Dopo aver memorizzato la presa di posizione di Thiago Motta e della società, che non hanno alcuna intenzione di puntare su di lui, l’ex esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte sta valutando il da farsi. Seguito con interesse da alcuni club sauditi, Kostic fino a questo momento ha rispedito al mittente anche diverse avances dalla Turchia. Secondo quanto riferito da star.com, però, potrebbe non trascorrere molto tempo prima di vedere Kostic indossare un’altra casacca. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia, infatti, il Galatasaray avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Juventus per l’acquisto dell’esterno mancino e conta di chiudere la trattativa in tempi relativamente brevi.

A tal proposito trapelerebbe cauto ottimismo sulla chiusura dell’affare, definito nelle sue linee essenziali sulla base di un prestito. I giallorossi di Istanbul, che puntano a strappare il sì definitivo del calciatore, avrebbero battuto la concorrenza del Besiktas e sarebbero pronti ad ufficializzare l’affare prima del 13 settembre, giorno in cui chiuderà la sessione estiva di calciomercato in Turchia.