Questione di feeling, la Roma lo ha già stregato: c’è anche la conferma social

Immediatamente calatosi nella nuova realtà, ha affidato ai suoi profili social tutto il suo entusiasmo per l’inizio della nuova esperienza con la maglia giallorossa

Sebbene il mercato in entrata si sia chiuso in Italia il 30 agosto, la Roma ha chiuso qualche giorno dopo due colpi importanti a parametro zero. L’arrivo di Hummels è stato infatti preceduto da quello di Hermoso, con il difensore spagnolo che ha accettato la corte dei giallorossi rifiutando le diverse offerte provenienti dalla Turchia.

Dopo essere accostato alla Roma già diversi mesi fa, Hermoso si è immediatamente calato nella nuova realtà. Sfruttando la sosta delle Nazionali, Daniele De Rossi sta avendo modo di conoscere più da vicino le qualità dell’ex difensore dell’Atletico Madrid, il cui bagaglio di tecnica ed esperienza contribuirà ad aumentare il ventaglio di soluzioni a disposizione del tecnico della Roma. Del resto, l’entusiasmo con il quale Hermoso ha approcciato la nuova realtà è palpabile anche sui social. Solo qualche minuto fa, infatti, l’esperto centrale iberico ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti riferiti alla sua prima settimana trascorsa con la maglia della Roma. Oltre alle foto scattate mentre si stava allenando, Hermoso ha voluto condividere anche la bellezza dell’Urbe ed alcuni suoi piatti tipici, condensando la simbiosi con quella che è la sua nuova casa con un’eloquente descrizione: “Roma”.