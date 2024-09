Roma, ‘accordo’ da 60 milioni di euro: prossime tappe decisive

Roma, ‘accordo’ da 60 milioni di euro. Ci sono accordi ed accordi. Da cercare e da trovare. E gli accordi non riguardano soltanto il mercato.

Ormai è il passaggio obbligato una volta terminata la sessione estiva del calciomercato. Si salta quasi a piè pari la valutazione degli acquisti e delle cessioni per passare direttamente all’analisi dei numeri.

Entrate, uscite, saldo positivo o negativo, plusvalenze, ammortamenti, riduzione del monte ingaggi. Chi segue il calcio ha ormai fatto l’abitudine all’utilizzo di un gergo appartenente, fino a qualche tempo fa, soltanto all’economia ed alla finanza. Il calcio è un’industria, con relativi numeri, onori ed oneri, e pertanto non fa altro che adeguarsi al suo status. Ad ogni inizio di stagione, puntuale come solo gli obblighi fiscali sanno essere, ecco apparire all’orizzonte delle società di calcio l’inquietante presenza del Financial Fair Play. Nella giornata di ieri, infatti, la UEFA ha aggiornato la situazione di Inter, Milan e Roma rispetto al settlement agreement, ovvero l’accordo transattivo stipulato dai club italiani con la massima autorità del calcio europeo.

Roma accordo e nuovi obblighi

La situazione della Roma è stata analizzata e descritta su calcioefinanza.it. Il settlement agreement della società giallorossa andrà a coprire cinque bilanci, dal 2022 al 2026, e cinque stagioni a partire dal 2022/23 fino al 2026/27.

La Roma dovrà rispettare i requisiti di stabilità che verranno poi analizzati nella stagione 2026/27. Nell’accordo sottoscritto con la UEFA la Roma s’impegna a non superare il limite dei -60 milioni. In sostanza la Roma dovrà avere uno scostamento di bilancio non superiore ai 60 milioni per le stagioni 2024 e 2025. Nel caso di superamento di tale limite la società giallorossa potrebbe incorrere in una prima misura sanzionatoria che riguarderebbe la restrizione del numero di giocatori da inserire nella lista per le competizioni UEFA. Nel caso in cui, invece, la cifra in eccesso risultasse particolarmente elevata per la Roma potrebbe arrivare l’esclusione dalle competizioni europee per una stagione.