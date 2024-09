Addio Zalewski, last minute Roma: trovata la formula

Calciomercato Roma, fari puntati sul futuro di Nicola Zalewski. La cessione dell’esterno torna a sorpresa d’attualità in casa giallorossa in queste ore, ecco le ultime sulla formula.

La sessione estiva di calciomercato in casa Roma è stata ricca di colpi scena per Florent Ghisolfi e potrebbe non essere finita qui. In queste ore dalla Turchia è rimbalzato a sorpresa il Galatasaray sulle tracce di Nicola Zalewski. L’esterno giallorosso classe 2002 sembrava uno degli indiziati all’addio nella sessione di calciomercato estivo, ma la fumata bianca per la sua cessione non si è mai concretizzata. Daniele De Rossi lo ha utilizzato in tutte le gare dei giallorossi fin qui e l’esterno si è messo in vetrina anche con la maglia della Polonia.

Il giovane laterale ha realizzato il gol vittoria su calcio di rigore nella rimonta della Polonia contro la Scozia. A poche ore dall’exploit con la propria Nazionale l’esterno giallorosso è finito nei radar del Galatasaray. Il calciomercato in Turchia è aperto fino al 13 settembre e nella giornata di oggi il Fenerbahce di José Mourinho ha chiuso per Filip Kostic dalla Juventus. Ora il Galatasaray, che ha prelevato Victor Osimhen a sorpresa dal Napoli, sta seguendo il laterale della Roma.

Calciomercato Roma, il Galatasaray fa sul serio per Zalewski: addio a titolo definitivo

A confermare la pista emersa dalla Turchia è Sky Sport, che svela come si lavori alla cessione a titolo definitivo del giovane esterno polacco. Il Galatasaray ha ancora pochi giorni di tempo per chiudere l’operazione Nicola Zalewski con la Roma.

Se la trattativa dovesse andare in porto entro il 13 settembre la Roma piazzerebbe un’altra plusvalenza totale dalla cessione del classe 2002. Le prossime ore si preannunciano quindi decisive, il calciomercato estivo in casa giallorossa sembra non finire mai.