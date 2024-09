Cessione Roma a sorpresa: De Rossi ‘ribaltato’ sul gong

Il calciomercato estivo della Roma è stato segnato dall’onda lunga delle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente transalpino ha chiuso diversi movimenti dopo il gong ufficiale in Serie A.

Ed a sorpresa si riaccende una pista in uscita in casa giallorossa nel bel mezzo della sosta per le Nazionali. La sessione estiva di calciomercato in casa Roma è andata ben oltre la data del 30 agosto, termine ultimo per la finestra ordinaria della Serie A. Florent Ghisolfi ha chiuso due colpi in entrata a parametro zero nei primi giorni di settembre. Al contempo una settimana fa il dirigente francese ha perfezionato anche due cessioni, annunciate ufficialmente nel giorno della chiusura del calciomercato estivo in Arabia Saudita. Ora nel pieno della pausa per le Nazionali si accende nuovamente una pista in uscita in casa giallorossa, le scelte di Daniele De Rossi possono essere ribaltate a sorpresa sul gong.

Il periodo di sosta per le Nazionali ha portato cattive notizie sul fronte dell’infermeria per la Roma di Daniele De Rossi. L’ultimo giallorosso a fermarsi è stato il capitano Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è stato l’unico convocato convocato dal CT Luciano Spalletti e si è fermato per infortunio durante la vittoria sulla Francia. Invece un altro giallorosso che si è messo in vetrina nella Nations League è stato Nicola Zalewski, autore del gol vittoria su rigore per la Polonia.

Calciomercato Roma, sorpresa Zalewski: assalto last minute dalla Turchia

L’esterno cresciuto nella Roma è stato anche elogiato pubblicamente da Robert Lewandowski, ed è finito a sorpresa nel mirino di un club in Turchia. Il calciomercato nella Super Lig turca si chiuderà il 13 settembre ed il Galatasaray piomba sul classe 2002, già in odore di addio nei mesi scorsi.

A seguire l’esterno nato a Tivoli è il Galatasaray, già protagonista con la firma di Victor Osimhen dalla Serie A. A riportare l’interesse del club di Istanbul è stato il sito ASpor.com.tr. In questo modo potrebbe riaprirsi una pista in uscita per Nicola Zalewski nei prossimi giorni, scenario che ribalterebbe le scelte iniziali di Daniele De Rossi intorno all’impiego del polacco.