Infortunio Pellegrini, la scelta UFFICIALE di Spalletti

Infortunio per Lorenzo Pellegrini con l’Italia di Luciano Spalletti. Ecco le ultime sulle condizioni del centrocampista e capitano della Roma, il commissario tecnico lancia un segnale ufficiale.

L’Italia ha rialzato la testa in Europa League, sconfiggendo per 3-1 la Francia a Parigi. Nella vittoria in rimonta degli azzurri c’è stato l’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è stato l’unico ad essere convocato da Luciano Spalletti tra i giocatori giallorossi, e si è fermato dopo la sfida alla squadra transalpina. Lo stop del centrocampista non è l’unico grattacapo dall’infermeria per Daniele De Rossi, che deve fare i conti anche con l’infortunio di Artem Dovbyk. Il centravanti ex Girona non è neanche sceso in campo con l’Ucraina, lasciando il ritiro della propria Nazionale in anticipo in seguito a problemi muscolari.

La Roma tornerà in campo domenica 14 settembre, nel match all’ora di pranzo in casa del Genoa di Alberto Gilardino. Entrambe le squadre devono fare i conti con gli infortuni di diverse pedine in vista della sfida dello stadio Marassi. I giallorossi sono chiamati ad invertire il trend negativo con il quale è iniziata la stagione, con solo due punti in tre giornate ed una sola rete all’attivo. In attacco resta in dubbio la presenza del centravanti Artem Dovbyk, rientrato in anticipo dal ritiro con l’Ucraina. Mentre per Tommaso Baldanzi sono arrivate parziali buone notizie dall’Italia Under 21, resta monitorato Lorenzo Pellegrini con la Nazionale maggiore.

Infortunio Pellegrini, Spalletti non rischia: out nella rifinitura dell’Italia

Il capitano della Roma non è sceso in campo nella rifinitura dell’Italia di Luciano Spalletti. Il centrocampista non si è visto nella Bozsik Arena di Budapest,dove gli azzurri sono scesi in campo per la rifinitura pre Israele.

Appare scontata l’assenza del centrocampista della Roma nella seconda giornata della Nations League. Le condizioni del capitano giallorosso andranno continuamente monitorate in vista del ritorno in campo a Genova, tra sette giorni.