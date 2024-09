Comunicato UFFICIALE, Genoa-Roma rinviata: il calendario aggiornato

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Figc ha reso noto il rinvio di tre gare del campionato. Di seguito la motivazione

Archiviato il roboante successo contro la Francia valso tre punti pesantissimi per il cammino dell’Italia in Nations League, la compagine di Luciano Spalletti sta preparando la seconda sfida contro Israele. Intanto prosegue la preparazione dei tanti club che, a causa degli impegni dei loro calciatori più rappresentativi con le varie Nazionali, si sono ritrovate ai campi d’allenamento fortemente rimaneggiate.

Sotto questo punto di vista, la quarta giornata di Serie A in programma nel prossimo turno ricopre un ruolo di nevralgica importanza, visto l’esito delle prime tre giornate che hanno regalato non poche sorprese. Colpi di scena che, invece, ha già offerto la prima giornata del campionato Under 18. Il cammino della Roma di Tugberk Tanrivermis sarebbe dovuto cominciare a Begato contro il Genoa Campione d’Italia, nel remake della finale di Ancona che aveva arriso ai giovani rossoblu. Tuttavia, su richiesta del club giallorosso, la sfida è stata rinviata a data da destinarsi.

Under 18, rinvio della gara tra Genoa-Roma: il motivo

Con cinque calciatori convocati in Nazionale, infatti, i capitolini hanno chiesto – e ottenuto – il rinvio della gara. Non si tratta dell’unico match il cui fischio d’inizio sarà oggetto di variazione; una sorte analoga l’hanno avuta anche Fiorentina-Cesena e Torino-Inter.

Questo limitatamente alla prima giornata. Passando alla seconda giornata, allo stato attuale della situazione è stata rinviata a data da destinarsi soltanto Inter-Brescia. A causa di questa variazione, dunque, l’esordio della Roma è in programma contro l’Empoli mercoledì 18 settembre alle ore 11.