Infortunio Pellegrini, stop in Nazionale: da valutare per Genoa-Roma

A causa di un problema muscolare le sue condizioni saranno valutate con attenzione nel corso dei prossimi giorni. Ecco cosa è successo

Attualmente fermo per dare spazio alle gare delle Nazionali, il campionato di Serie A riprenderà per la Roma con l’importante trasferta di Genova contro la compagine di Alberto Gilardino. Reduce dal buon punto ottenuto sul campo della Juventus, i giallorossi sono chiamati a conquistare la prima vittoria stagionale per riscattare un inizio non particolarmente brillante.

Oltre alle sfide di campionato, però, Pellegrini e compagni saranno impegnati anche in Europa League in un mese di settembre che si preannuncia assolutamente vibrante, sotto tanti punti di vista. Proprio a proposito del capitano della Roma emergono novità degne di nota. In attesa di capire come evolverà il problema fisico patito da Dovbyk in Nazionale, De Rossi deve fare i conti con un’altra tegola.

Come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, nelle scorse ore si sarebbe fermato anche Lorenzo Pellegrini. Dopo aver avvertito un problema nel corso del primo tempo del match con la Francia, il centrocampista giallorosso è stato sostituito. Sottopostosi alla risonanza magnetica di rito, Pellegrini avrebbe rimediato un problema muscolare. Le condizioni del capitano della Roma saranno dunque da valutare con estrema attenzione nel corso delle prossime ore. Così come quella di Dovbyk, anche la presenza di Pellegrini potrebbe essere a rischio per la trasferta di Genova: decisivi, in un senso o nell’altro, saranno i prossimi giorni. Vi forniremo ulteriori ragguagli in caso di novità ufficiali sulla questione.