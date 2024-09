La rivoluzione ‘silenziosa’ di De Rossi: la doppia novità scuote la Roma

Ad una settimana dal fischio d’inizio di Genoa-Roma, Daniele De Rossi è in attesa di sciogliere le ultime riserve sulla formazione titolare

Dopo il solo punto conquistato nelle prime tre giornate di campionato – sia pur nobile, perché conquistato contro la Juventus – la Roma vuole cambiare passo e ingranare finalmente la marcia. L’impegno al ‘Ferraris’ contro il Genoa, però, dovrà essere preso con le molle: i rossoblu sono in forma, hanno fermato l’Inter e più in generale potrebbero dare filo da torcere ad una Roma ancora da plasmare.

Partendo da questi presupposti, nella scelta dell’undici titolare De Rossi non solo dovrà tener conto dei vari problemi riscontrati da alcuni suoi big in Nazionale (Dovbyk e Pellegrini su tutti) ma anche del modo con il quale i neo acquisti Hermoso e Hummels si stanno integrando con il resto del gruppo. Un doppio binario di nevralgica importanza perché se è vero che l’ex attaccante del Girona sta recuperando dall’infortunio all’adduttore rimediato contro la Roma e filtra ottimismo sul suo rientro immediato, l’ipotesi di vedere Dybala al centro dell’attacco sta prendendo quota con il passare delle ore.

Verso Genoa-Roma, Dybala falso nueve e modulo 4-3-3: le mosse di De Rossi

A riferirlo è il Corriere dello Sport, che spiega come – sebbene non sia da escludere una convocazione in extremis di Dovbyk – al momento l’idea di un tridente Soulé-Dybala-Saelemaekers è quella più accreditata. Inoltre, a meno di novità importanti nel corso dei prossimi giorni, De Rossi dovrebbe confermare anche la difesa con Celik a destra, Angeliño a sinistra e al centro il tandem formato da Mancini e Ndicka.

A centrocampo, invece, Manu Koné si candida per una maglia da titolare. Nello spezzone che De Rossi gli ha ritagliato all’Allianz Stadium, il centrocampista francese ha dimostrato di poter dare qualcosa in più alla mediana giallorossa in termini di aggressività, dinamismo e ricerca della profondità. In tutto questo, però, saranno sicuramente da valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito malconcio dalla sfida contro la Francia di Koné. Nel caso in cui il capitano non dovesse farcela, De Rossi sarebbe chiamato a stravolgere quasi per intero il reparto visto all’opera contro la Juventus.