Nuova firma per vincere la Champions: la Juventus suggella il ritorno choc

Nuova firma per vincere la Champions. In un mercato che in realtà è sempre aperto Cristiano Giuntoli intende piazzare un colpo straordinario.

Nel suo passato anche due anni importanti nella capitale, sponda giallorossa. Era l’agosto del 2015 quando il Chelsea lo cede alla Roma con la formula del prestito oneroso, 5 milioni di euro, con eventuale diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro.

Un anno dopo la Roma lo riscatta per cederlo poi al Liverpool, nel 2017, dietro pagamento di una somma pari, tra parte fissa e bonus, di circa 50 milioni di euro. Non si tratta della classica crisi del settimo anno, fatto sta che nelle sue recenti dichiarazioni il fuoriclasse egiziano, Mohamed Salah, ha annunciato che la stagione appena iniziata sarà per lui l’ultima con la maglia del Liverpool. Un nuovo colpo al cuore per i tifosi dei Reds che meno di un anno fa hanno dovuto ”ingoiare’ l’addio di Jurgen Klopp. Un annuncio che non ha soltanto intristito il popolo di Anfield, ma ha rappresentato una scarica adrenalinica per tutti i top club europei ‘ingolositi’ dall’opportunità di acquisire a parametro zero il classe 1992 egiziano.

Ma quale potrebbe essere il futuro agonistico del fuoriclasse del Liverpool?

Nuova firma per vincere la Champions. Giuntoli ci prova

Un intenso fragore. Questa l’immediata conseguenza delle parole di Momo Salah. Il calcio che conta, soprattutto dal punto di vista economico, si è messo in moto.

Quando si parla di calcio che conta e che conta miliardi di euro, ecco che l‘Arabia Saudita e la sua Saudi Pro League può diventare ben più di un’eventualità. L’Al-Ittihad ha mostrato un grande interesse per il numero undici dei Reds. Eppure l’Europa, nonostante la lunga militanza nel Liverpool, potrebbe essere la soluzione più gradita al fuoriclasse egiziano. Il PSG gradirebbe molto averlo nella sua linea d’attacco così come la nuova Juventus targata Cristiano Giuntoli–Thiago Motta. E se fosse ancora Premier League? Il peggiore dei tradimenti possibili è ‘possibile’. Ora, però, Momo Salah pensa soltanto alla sua stagione al Liverpool. Quella che lo porterà alla naturale scadenza del contratto ed ai saluti finali.

Al suo fianco, da qualche giorno, c’è anche un volto ben noto al calcio italiano: Federico Chiesa.