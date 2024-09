Penalizzazione dopo il trionfo e classifica riscritta: le cessioni non bastano

Penalizzazione dopo la vittoria in campionato, le cessioni non hanno aiutato: classifica riscritta e nuove penalizzazioni. Gli ultimi aggiornamenti.

La Serie A è ormai entrata nel vivo e ha saputo fin qui regalare non poche sorprese ed emozioni, al netto del fatto che il percorso sia appena iniziato e ben lungi dalla possibilità di poter fornire indicazioni troppo precise o concrete. La Roma, dal proprio canto, si è distinta per una gara tatticamente attenta e precisa contro l’attrezzata Juventus di Thiago Motta, pur lasciando intravedere più che un margine di crescita e necessità di intervento per alzare quanto prima una media che, ora come ora, vede gli uomini di De Rossi, dopo tre giornate, fermi a soli due punti in campionato.

Il lavoro da fare, insomma, non è poco e le stesse operazioni giallorosse in questi primi giorni di settembre con Mario Hermoso e Hummels hanno lasciato intendere come, anche a calciomercato concluso, fossero diverse le questioni sulle quali intervenire. Ampliando l’orizzonte e lo sguardo, ad ogni modo, va segnalato come anche quest’anno si abbia avuto la possibilità di assistere ad una campagna acquisti fatta di grandi incastri ed equilibri, volta a generare l’osmosi tra entrata e uscite e, soprattutto, a osservare le ben note regole del Fair Play Finanziario.

Nuova penalizzazione e sentenza a fine 2024: per il Leicester non è ancora finita

Una delle questioni centrali della stagione 2024-2025, da tale punto di vista, tocca, però, soprattutto la Premier League, che potrebbe vivere un momento storico di grande cambiamento. La federazione inglese, infatti, ha avviato una dura lotta contro i club che non rispettano le regole del Financial Fair Play, imponendo una perdita non superiore ai 105 milioni di sterline in un periodo di tre anni.

Squadre come l’Everton e il Nottingham Forest sono già state penalizzate con la sottrazione di punti per non aver rispettato queste regole, anche se il caso più eclatante riguarda il Manchester City, club campione nelle ultime quattro stagioni, accusato di plurime violazioni.

Anche il Leicester City, come noto, sta affrontando difficoltà simili. Tornato in Premier League dopo un’ottima stagione in Championship, è ora sotto accusa per spese eccessive nella stagione 2022-2023. Se l’accusa venisse confermata, il Leicester potrebbe subire una penalizzazione di due punti, complicando la sua permanenza nella massima serie. Il rischio di ulteriori sanzioni all’interno della stessa stagione è concreto, come già avvenuto per l’Everton nella stagione precedente.

Secondo alcune fonti di Football Insider, il Leicester City potrebbe essere penalizzato con una sottrazione di punti durante la stagione in corso. Pete O’Rourke, corrispondente senior, ha dichiarato durante il podcast Inside Track di Football Insidier, infatti, che ritiene improbabile che il club riesca a evitare sanzioni questa volta.

Nonostante la squadra abbia evitato una penalizzazione iniziale di sette punti, rischia ancora una sanzione per una diversa infrazione. Se il Leicester dovesse subire ulteriori perdite finanziarie, potrebbe trovarsi nuovamente di fronte a un’accusa che comporterebbe una penalità di punti. Nel nuovo bilancio, il club ha registrato perdite di 83 milioni di sterline, inferiori ai 105 milioni consentiti per le squadre di Premier League, ma le difficoltà economiche potrebbero peggiorare.

Il Leicester scoprirà l’esito di queste accuse intorno a dicembre, quando potrebbe essere applicata una nuova penalizzazione.