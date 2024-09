30 milioni e firma col Milan, la Juve è già un ricordo

30 milioni e addio Juventus, firma con il Milan già pronta. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Continuano le manovre e le attenzioni in ambito di calciomercato anche dopo la chiusura ufficiale della campagna acquisti. Come emerso anche dai recenti avvenimenti in casa giallorossa, infatti, anche nei primi giorni di settembre è stato possibile assistere ad una pluralità di operazioni che hanno apportato non poche modifiche alle casse della Roma e alla composizione della squadra di De Rossi.

Privata di Joao Costa e Smalling, ambedue approdati in Arabia Saudita a inizio settembre, la Roma ha messo sotto contratto profili di alto spessore internazionale quali Mario Hermoso e Mats Hummels. Frattanto, anche presso altre realtà italiane sono continuate le attenzioni di calciomercato, come ben ci restituiscono gli ultimi aggiornamenti relativi al mondo Milan.

Dalla Juve al Milan, Ferran Torres valutato 30 milioni di euro

Qui, come noto, si sta assistendo ad un principio stagionale tutt’altro che semplice, con critiche da parte di tifosi e piazza nei confronti di figure dirigenziali e calciatori, parallelamente ad un vacillamento sempre più evidente della posizione di Fonseca.

Per ora, la posizione del club rispetto all’allenatore ex Roma parrebbe essere ancora di attesa e fiducia, anche alla luce della scelta ponderata di puntare su di lui dopo l’addio a Stefano Pioli. Parallelamente alla questione cooling break riguardante Theo Hernandez e Leao e le consequenziali voci di calciomercato su possibili addii a gennaio, poi, vanno adesso segnalate anche questioni che potrebbero riguardare importati e significativi movimenti in entrata.

Tra le varie squadre interessate a Ferran Torres a livello europeo, infatti, si segnala proprio anche il Milan, che sarebbe disposto a ingaggiare il talento del Barcellona, attualmente considerato in uscita ma destinato a partire per una cifra di circa 30 milioni di euro. Sulle sue tracce, nel passato non troppo lontano, si era segnalata anche la Juventus, che ha poi condotto scelte di mercato diverse nel corso di quest’ultima campagna acquisti, non poco pregna di novità e cambiamenti.