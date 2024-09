Calciomercato, ingaggio raddoppiato e firma con la Roma

Calciomercato Roma, i giallorossi sono decisi a puntare tutto sul giocatore: ingaggio raddoppiato e firma. Parte la trattativa

La sua vita è cambiata nel momento in cui si è seduto sulla panchina Daniele De Rossi. Sì, anche qualche settimana prima dell’esonero di Mourinho sembrava pronto a prendersi una maglia da titolare, ma nel momento in cui DDR ha sostituito lo Special One non è più uscito dal campo.

Mile Svilar, a suon di prestazioni importanti, si è preso la maglia della Roma e non la vuole più mollare. Ha dimostrato di essere un portiere affidabile e di meritare di essere il numero uno della formazione giallorossa. Ed è per questo che – secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – Ghisolfi sta pensando al rinnovo contrattuale. Con ingaggio raddoppiato, ovviamente.

Calciomercato Roma, rinnovo per Svilar

Svilar, arrivato a parametro zero dal Benfica, ha un contratto fino al 30 giugno del 2027 e all’anno prende 800mila euro. Uno dei più bassi della Roma, uno dei più bassi, sicuramente, tra i titolari. Ecco perché tra poco inizieranno le trattative che dovrebbero portare non solo all’allungamento dell’accordo, ma anche, ovviamente, al ritocco verso l’alto del suo stipendio.

Sul giornale si legge che dovrebbe essere quasi raddoppiato, quindi si andrebbe intorno al milione e mezzo all’anno. Ma al momento non ci sono altri dettagli se non la volontà del club di blindarlo, praticamente, e di affidargli di conseguenza i pali fino per molto tempo. Svilar, come detto, ha dimostrato di essere un portiere moderno, bravo con i piedi e anche e soprattutto reattivo tra i pali, che poi è quello che serve. E adesso è arrivato il momento di accontentarlo anche sotto il profilo economico. Le parti a breve dovrebbero iniziare a parlare e la sensazione è che non ci saranno problemi di sorta. La fumata bianca è quasi automatica.