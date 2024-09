Calciomercato Roma, doppia pista in Serie A e big al bivio | ASRL

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano, ma i grandi club, Roma compresa, hanno già iniziato a muoversi

Conclusasi ufficialmente solo il 3 settembre per la Roma con il tesseramento a parametro zero di Mario Hermoso e Mats Hummels, il calciomercato estivo 2024 è stato uno dei più vivaci per la squadra giallorossa. Con ben dodici volti nuovi a fronte di una spesa di 111 milioni di euro, bonus esclusi, Florent Ghisolfi ha vissuto il suo esordio in giallorosso in maniera abbastanza intensa, portando a termine anche le cessioni last minute di Joao Costa e Chris Smalling.

Il lavoro del dirigente francese non è tuttavia finito e, nonostante al mercato di gennaio manchino ancora più di tre mesi, lo staff dell’ex Nizza sta già monitorando diverse situazioni, sia in entrata che in uscita. Nonostante siano stati messi nella lista dei cedibili, Stephan El Shaarawy, Eldor Shomurodov e Nicola Zalewski (finito nel mirino del Galatasaray in queste ore) sono rimasti nella capitale, ma il loro futuro resta incerto, al pari di quello di due titolari inamovibili della scorsa stagione.

Roma, doppia pista in Serie A per Cristante

Stiamo parlando di Leandro Paredes che, in scadenza di contratto a giugno, ha rifiutato due offerte dall’Arabia, e di Bryan Cristante che, anche prima del diverbio con Daniele De Rossi era stato messo sul mercato dal club giallorosso. Titolare anche nel big match contro la Juventus, Cristante negli ultimi giorni di mercato è stato accostato a Fiorentina e Milan, ma non c’è mai stato nulla di realmente concreto.

Qualora l’ex Benfica dovesse perdere il suo status di pilastro inamovibile, già da gennaio una sua eventuale cessione potrebbe tornare d’attualità. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, oltre a Aston Villa, Fulham e Nottingham Forest, anche due squadre italiane stanno monitorando la situazione del numero 4 giallorosso, per capire se ci siano i margini per ingaggiarlo, magari anche in prestito. Si tratta di Atalanta e Milan, due squadre guidate da due ex allenatori e grandi estimatori di Cristante: Gian Piero Gasperini e Paulo Fonseca. Ad oggi, non c’è ancora nessun tipo di trattativa anche perché in casa rossonera la posizione del tecnico portoghese è tutto fuorché stabile.