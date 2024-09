Calciomercato Roma, nuovo rifiuto e niente rinnovo

La Roma deve fare i conti con un nuovo rifiuto e poche possibilità di rinnovo. De Rossi e Ghisolfi devono capire ora come comportarsi

Nonostante la finestra italiana di mercato sia chiusa ormai dal 30 agosto, ci sono ancora alcune manovre in uscita che potrebbero cambiare ulteriormente il volto della squadra giallorossa. Si parla tanto di un giovane pupillo di De Rossi.

Il mercato della Roma si è accesso nelle ultimissime ore della finestra estiva, con un paio di colpi che sono arrivati dopo tempo massimo. Hermoso e Hummels sono arrivati dal gruppo degli svincolati, all’inizio di settembre e quindi oltre la deadline del 30 agosto. Le differenze tra i termini temporali dei vari mercati internazionali, pone ancora oggi d’attualità il tema di qualche partenza di lusso. La rosa di mister De Rossi è davvero fornita in ogni reparto, almeno a livello numerico. Permangono dei dubbi sulla qualità degli interpreti, visto che alcuni giocatori vanno ancora testati con la realtà italiana di alto livello.

Sugli esterni, soprattutto se l’idea è quella di passare alla difesa a tre, manca qualcosa a livello di caratteristiche. C’è molta attesa per scoprire Saud Abdulhamid, che potrebbe anche soffiare il posto a Celik qualora dimostrasse di essere maturo anche tatticamente. L’allenatore sta lavorando anche sullo spostamento di Zalewski a destra, dove sarebbe molto più utile per colmare delle falle.

Il Galatasaray fa sul serio per Zalewski: l’esterno italo-polacco non è convinto della destinazione

Su Zaleweski continuano ad esserci però delle voci di mercato insistenti. Prima della chiusura del 30 agosto, il suo nome era stato accostato al PSV Eindhoven, per una cifra attorno ai 9 milioni di euro. Il ragazzo non ha voluto però lasciare la Capitale, convinto anche dalle parole di elogio di Daniele De Rossi, sempre pronto a difenderlo dalle critiche.

Ora a qualche giorno di distanza sembra che si sia aperta un’altra via per la partenza di Nicola Zalewski, accostato in queste ore al Galatasaray. I turchi sono pronti a fare sul serio vorrebbero l’esterno polacco a titolo definitivo. La Roma non è totalmente contraria ad un’eventuale cessione, ma resta da capire se il classe 2002 ha l’idea di cambiare aria. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il prodotto della Primavera giallorossa non è molto convinto della destinazione e per il momento non avrebbe idea di trasferirsi ad Istanbul. La Roma deve anche valutare la scadenza del suo contratto, ovvero il 30 giugno 2025, e fino a questo momento non ha trovato nessun accordo per il rinnovo di contratto.