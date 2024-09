Genoa-Roma è un miraggio: tripla assenza pesante

Genoa-Roma è un miraggio: alla ripresa, domenica prossima alle 12:30, i giallorossi affronteranno la squadra di Gilardino. Ecco il report sugli infortuni

Questa sera la nazionale di Luciano Spalletti affronterà Israele e poi tutti i giocatori azzurri torneranno nelle rispettive sedi. Tra oggi e domani si chiudono le partite di Nations League e anche De Rossi tornerà ad avere un bel po’ di uomini a disposizione in vista della gara di domenica prossima contro il Genoa.

Si valuteranno le condizioni di Pellegrini, che non sta benissimo, mentre è già tornato a Trigoria Dovbyk: l’attaccante potrebbe recuperare in vista di domenica ma, nel caso non ce la facesse, uno tra Shomurodov e Dybala – da falso 9 – prenderanno il suo posto. Situazione, quindi, da tenere sotto la lente d’ingrandimento. Se De Rossi non è allegro, nemmeno Gilardino può sorridere. Anche per lui la sosta ha causato dei problemi, riportati questa mattina da La Gazzetta dello Sport.

Genoa-Roma, tripla assenza per Gilardino

De Winter è tornato in Liguria con un problema al flessore: sul quotidiano rosa si legge che, difficilmente, il giocatore potrà essere disponibile per la gara di domenica prossima. Potrebbe recuperare Bani, ma non è nemmeno così sicuro.

A De Winter si aggiungono Messias – che ha accusato un problema, sempre muscolare, negli ultimi minuti del match contro il Verona – e Miretti, l’ex Juventus arrivato in prestito in rossoblù negli ultimi giorni di mercato. Insomma, tre assenze pesantissime per Gilardino. La Roma, comunque, in ogni caso, dopo due punti nelle prime tre uscite non si può permettere nessun passo falso: serve la prima affermazione stagionale a De Rossi per non iniziare a perdere terreno. Sarà una domenica mattina di fuoco, quasi. Con un solo obiettivo, i tre punti.