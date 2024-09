Juventus, rinforzo immediato dopo l’addio di Kostic: è già a Vinovo

Juventus, rinforzo immediato dopo l’addio di Kostic: il giocatore è già a Vinovo alla corte di Thiago Motta. Ecco lo scenario

Il mercato – in uscita – ancora non si è chiuso. E come sappiamo ieri la Juventus ha piazzato Kostic in Turchia, al Fenerbahce. Il serbo è andato in prestito alla corte di Mourinho e questo ha aperto le porte ad un reintegro in squadra. Anche se, il futuro, rimane comunque decisamente lontano dal club bianconero.

Ma andiamo con ordine: Arthur, arrivato alla Continassa nell’affare Pjanic, alla Juventus non ha mai convinto. Prestito al Liverpool prima e alla Fiorentina poi: insomma, in giro per l’Europa e per l’Italia. Giuntoli ha cercato anche di piazzarlo nel corso della sessione di mercato che da noi si è conclusa, non riuscendoci. E questo intanto ha portato all’inserimento del giocatore nella lista Uefa. Motta difficilmente lo utilizzerà però, vista l’abbondanza che ha in quella zona del campo, ma secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport che segue le dinamiche bianconere, potrebbe esserci una soluzione.

Juventus, reintegrato Arthur

“Arthur potrebbe essere reintegrato in rosa – ha scritto – per qualche mese: resta in uscita dalla Juventus, ma la sua cessione è prevista (per un ritorno in Brasile) a metà stagione”. Insomma, Arthur a gennaio dovrebbe chiudere le valigie e salutare, forse, in maniera definitiva la Juventus, con Giuntoli che, con il risparmio dello stipendio e magari incassando qualcosa per il cartellino, potrebbe puntare all’attaccante che manca come vice Vlahovic.

Sì, direte voi, c’è Milik: ma se da un lato, sotto l’aspetto tecnico, il polacco dà delle conferme e lascia delle garanzie, rimane sempre il problema fisico quello che non lascia dormire sonni tranquilli a Torino. Insomma, è una situazione da valutare assolutamente. Con Arthur comunque destinato all’addio.