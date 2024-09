Nuovo accordo con la Roma, firma UFFICIALE a Trigoria

Nuovo accordo con la Roma, la firma è ufficiale dentro Trigoria. La società con un comunicato stampa ha rivelato la nuova stretta di mano

La Roma ha trovato un altro accordo commerciale, così come da comunicato apparso sul sito ufficiale del club giallorosso. E sappiamo benissimo come, tutte questo tipo di firme, possano fare la differenza.

Introiti importanti, principalmente, e anche la possibilità di aprire a nuovi sponsor. In questo caso è ufficiale la firma con ComAve, una piattaforma innovativo dedicata all’e-commerce e al fan engagement. “Questa partnership segna una nuova era per i tifosi giallorossi, che ora potranno beneficiare di un’esperienza senza precedenti che combina la passione per il calcio con premi esclusivi e un’esperienza di shopping online all’avanguardia“, si legge nella nota.

“Grazie a questo accordo, ComAve diventa l’e-commerce partner ufficiale dell’AS Roma per offrire ai sostenitori del Club – si legge ancora – che acquisteranno sul proprio sito l’accesso esclusivo a una vasta gamma di premi e vantaggi, tra cui esperienze uniche, alcuni prodotti ufficiali e molto altro ancora. Questa piattaforma rivoluzionaria non solo avvicinerà i tifosi alla loro squadra del cuore, ma gli permetterà di vincere premi entusiasmanti e di approfondire il legame con l’AS Roma attraverso campagne interattive e opportunità uniche.

“Siamo entusiasti di accogliere ComAve tra i nostri partner”, ha detto Lina Souloukou. “Questo accordo ci permette di espandere la nostra presenza nel mondo digitale per offrire ai nostri tifosi un’esperienza di e-commerce innovativa e vantaggiosa, volta ad aumentare la loro interazione con il Club e a ricevere vantaggi esclusivi”.

“Siamo entusiasti di collaborare con un club prestigioso come l’AS Roma”, ha sottolineato Jassim Sulaiti, Regional Managing Partner di ComAve. “La nostra missione è trasformare il rapporto tra i club e i loro tifosi e questa partnership è un passo fondamentale in questa direzione. Non vediamo l’ora di impiegare la nostra tecnologia per creare momenti memorabili per i tifosi dell’AS Roma e per affermare ComAve come piattaforma di riferimento per tutte le loro esigenze di shopping e di coinvolgimento dei tifosi”.