Ritorno choc per Pioli: il portoghese è saltato

Stefano Pioli è pronto al ritorno in panchina: destinazione choc al posto del tecnico portoghese. I tifosi non stavano aspettando altro

Il tecnico emiliano è alla ricerca di un progetto interessante con cui rilanciarsi e sembra proprio che ora sia arrivato il momento di riprendere il cammino. La destinazione è la stessa di cui si parlava da diversi mesi.

Diverse panchine in Serie A sono già a rischio. L’inizio di stagione di Roma, Milan e Lazio non è stato di certo molto positivo. Se i biancocelesti sono riusciti perlomeno a mettere in cascina 4 punti, giallorossi e rossoneri sono fermi a quota 2. Nessuna vittoria per De Rossi e Fonseca e solo due pareggi finora. Ai primi manca la produzione offensiva, con un solo gol realizzato in tre gare, mentre ai secondi c’è da imputare poco equilibrio complessivo. Il tecnico portoghese è finito sul banco degli imputati già alla prima giornata, dopo il pareggio casalingo contro il Torino. La sconfitta di Parma e il pareggio dell’Olimpico di certo non hanno sistemato le cose. Cardinale e Ibrahimovic sono stati però irremovibili sulla conferma del mister e per ora si andrà avanti con lui.

Chi invece vuole trovare al più presto una nuova sistemazione è Stefano Pioli. Il suo nome è già stato accostato ad un paio di club di Serie A, a proposito di chi è partito male. Nulla di fatto però e quindi sta tornando prepotentemente alla ribalta la chance di vederlo nella Saudi Pro League. Già a giugno si era parlato di lui come uno dei principali candidati alla panchina dell’Al-Itthiad, ma poi l’accordo sfumò sul più bello.

Stefano Pioli riparte dall’Al Nassr: tutto fatto per lo sbarco dell’ex Milan nella Saudi Pro League

Secondo quanto riportato dal sito specializzato Al Nassr Zone, a breve l’ex tecnico del Milan dovrebbe prendere il posto di Luis Castro sulla panchina dell’Al Nassr. Il portoghese è reduce da risultati deludenti e dovrebbe essere sollevato dall’incarico dopo il match con l’Al Ahli.

Pioli è ancora legato contrattualmente al Milan, che guarda con interesse ad una possibile sistemazione altrove per alleggerire il proprio monte stipendi. Anche il Bologna e la Fiorentina avevano fatto un pensiero al tecnico parmense, considerando i rendimenti poco brillanti di Italiano e Palladino. Alla fine però la possibilità di allenare campioni come Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozovic e tanti altri, dovrebbe avere la meglio sulla scelta.