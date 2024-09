Rivoluzione Roma, De Rossi ha già deciso: due big restano fuori

De Rossi vara una nuova Roma in vista di Genova e del prosieguo della stagione: un cambiamento tattico che può lasciar fuori almeno due big

I giallorossi devono iniziare a macinare punti, dopo un inizio davvero difficoltoso. Il mercato è ormai definito e il tecnico di Ostia deve plasmare la squadra che reputa più opportuna. Sono previste novità interessanti per Marassi.

Con le tante novità arrivate dal mercato estivo la Roma può finalmente provare a competere per il quarto posto in campionato. Come dichiarato da Daniele De Rossi non sarà semplice tornare in Champions League, ma ci sono le carte in regola per farlo. Il tecnico sta studiando diversi moduli per permettere ai nuovi arrivati di rendere al meglio e di costruire una squadra più equilibrata e incisiva di queste prime tre giornate.

Il modulo che ronza nella testa di DDR è questo 3-4-2-1, che permetterebbe di risolvere un equivoco importante, ovvero la coesistenza di Dybala e Soulé. La permanenza della Joya ha alterato i piani di mercato della società, ma anche le idee tattiche del mister. I due argentini adorano partire dallo stesso lato di campo ma dovranno essere bravi a sdoppiarsi nei compiti se vorranno coesistere.

Cristante, Pellegrini e Paredes, De Rossi può farne fuori due su tre: sta nascendo una nuova Roma

Con questo nuovo schieramento ci sarebbe spazio solo per due mediani, di cui uno non può che essere Manu Koné. Il francese, arrivato dal Monchengladbach con grandi aspettative e un prezzo superiore ai 20 milioni, sarà l’architrave su cui costruire la mediana. Al suo fianco rischia di giocare solo uno tra Paredes e Cristante.

Anche per Pellegrini il posto potrebbe non essere più assicurato, considerando che con questa disposizione in campo potrebbe agire solo come alternativa a Dybala e Soulé. Insomma i big dello spogliatoio stanno rischiando di perdere la propria centralità tecnica, a partire da Genoa-Roma. Il problema muscolare accusato dal capitano dovrebbe escluderlo a prescindere, ma non è da sottovalutare una minor assidua presenza in campo. Se i risultati dovessero premiare queste scelte di De Rossi poi tornare indietro diventerebbe più complesso. Si attende il responso del rettangolo verde.