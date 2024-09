Un Primavera al posto di Rabiot: rifiuto clamoroso

Adrien Rabiot non riesce a trovare ancora una sistemazione in vista delle prossima stagione: ora anche un Primavera verrà preferito al francese

Dopo aver rifiutato il rinnovo con la Juventus, l’ex PSG è ancora alla ricerca di un club di alto livello, con un progetto importante. I costi del suo ingaggio hanno portato ad un altro rifiuto in Serie A. Meglio puntare sui giovani.

Il mercato estivo ha regalato in Italia grandi emozioni, con diverse squadre che hanno messo in atto un’autentica rivoluzione. La Roma e la Juventus sono forse quelle che numericamente hanno introdotto più giocatori in rosa, ridisegnando il proprio 11 base. Anche il Milan ha messo mano copiosamente a diversi reparti, donando a Fonseca quegli obiettivi che lui stesso aveva concordato. Da Pavlovic a Morata, passando per Fofana ed Emerson Royal, i rossoneri hanno cercato di alzare il livello qualitativo della propria squadra, dovendo fare a meno anche di un pilastro come Giroud.

Un altro francese avrebbe fatto al caso del Diavolo, ovvero Adrien Rabiot. L’ex juventino non ha trovato sistemazione dopo essere arrivato a scadenza di contratto con i bianconeri. Le richieste di ingaggio molto elevate da parte della madre agente hanno spaventato la maggior parte dei club, portando il centrocampista ad essere ancora al palo. Anche il ct della nazionale francese, Didier Deschamps ha sottolineato come non sia positivo vedere un giocatore così importante senza contratto.

Il Milan punta sui giovani: dopo l’infortunio di Bennacer più spazio a Zeroli & co.

Il Milan ha tentato di ingaggiare Rabiot anche fuori tempo massimo, ovvero oltre il 30 agosto, ma il tutto era vincolato alla partenza di Bennacer. L’algerino, promosso sposo dell’Arabia Saudita, non si è accordato con nessun club della Saudi Pro League e questo ha bloccato ogni nuovo innesto. Tra l’altro il centrocampista ex Empoli ha riportato con la sua nazionale un infortunio al polpaccio, che andrà valutato meglio nei prossimi giorni.

Come sottolineato da Luca Bianchin, de La Gazzetta dello Sport, non c’è però nessuna possibilità che questo imprevisto porti la dirigenza rossonera ad offrire un ingaggio a Rabiot (ancora tesserabile in quanto svincolato). I rossoneri sono maggiormente orientati a dare spazio ai giovani del proprio vivaio, che sono stati aggregati alla neonata Milan Futuro. Si parla tanto della qualità di Silvano Vos, Kevin Zeroli e Mattia Liberali, il più talentuoso del gruppo. Fonseca ha delle carte già in casa.