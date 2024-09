Zalewski lascia la Roma: “Firma entro domani”

Calciomercato Roma, Zalewski pronto a lasciare il club giallorosso. Dalla Turchia sono sicuri: si chiude tra oggi e domani

Nella giornata di ieri è spuntata fuori la notizia di un interesse per Zalewski da parte del Galatasaray. Sì, il mercato in Turchia è ancora aperto e i giallorossi vorrebbero prendere l’esterno polacco a titolo definitivo. Da quelle parti è andato già Osimhen in questi giorni. Mentre direzione Turchia si sono mossi anche Immobile dalla Lazio e Kostic dalla Juventus.

Un mercato appetitoso, quello italiano, per le formazioni di Istanbul. E potrebbe anche non finire qui visto che ci sono un altro poco di giorni di tempo per chiudere le operazioni. Se ieri è uscita la notizia, oggi arrivano conferme, messe nero su bianco da Kaya Temel, giornalista di A Spor.

Zalewski in Turchia, ecco quando si chiude

“Ho chiesto alla dirigenza del Galatasaray informazioni sul trasferimento di Zalewski e mi hanno detto: “È un calciatore sulla nostra lista, le nostre trattative continuano”. Il manager Gardi gioca un ruolo da protagonista in questo trasferimento. I giallorossi (turchi, ndr) vogliono inserire il giocatore nella propria rosa a titolo definitivo. Nel corso della giornata potrebbero verificarsi sviluppi caldi sia su Ebimbe sia su Zalewski. Mi aspetto che uno di questi due nomi arrivi a Istanbul al più tardi domani”. Poi, lo stesso giornalista, ha aggiunto: “Le informazioni che ho ricevuto da parte del giocatore (si riferisce, sicuramente, all’entourage di Zalewski, ndr) sono che le trattative sono state positive. Il trasferimento dovrebbe essere completato oggi e domani”.

Insomma, un’operazione che potrebbe già essere entrata nella propria fase calda, visto che i tempi comunque sono quelli che sono. Con Zalewski che potrebbe quindi salutare la Roma in un momento nel quale si pensava che non ci sarebbero state possibilità d’uscita. Ma il fatto che i giallorossi, questa volta capitolini, abbiano investito molti soldi sul mercato potrebbe essere un incentivo all’addio. Sarebbe tutta plusvalenza per Ghisolfi, visto che l’esterno mancino è cresciuto a Trigoria.