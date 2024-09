Zalewski non è convinto: c’è Pellegrini per il Galatasaray

Zalewski non è convinto. Il mercato non è ancora completamente chiuso. Non in tutti i paesi e pertanto proseguono serrate diverse trattative.

Il mercato continua ad essere ben presente all’interno dei club italiani. La chiusura delle trattative, fissata quest’anno al 30 agosto, impedisce di fatto alle società italiane di chiudere operazioni in entrata ma non quelle in uscita.

Vi sono, infatti, paesi in cui il mercato rimarrà aperto ancora per diversi giorni. In questi campionati possono trovare una nuova sistemazione giocatori provenienti dai nostri club. Filip Kostic, esterno mancino della Juventus, è da poche ore giunto in Turchia, in prestito al Fenerbahce di José Mourinho. Ancora per qualche giorno il mercato turco rimarrà aperto in tempo per accogliere qualche altro profilo proveniente dalla nostra Serie A. Turchia ed Arabia Saudita sono i mercati più ‘interessanti’ dal punto di vista economico. Ed il campionato turco, con le sue formazioni più importanti, continua ad osservare attentamente la nostra Serie A pronto a cogliere nuove occasioni. Il Galatasaray, ad esempio, sembra aver puntato decisamente la capitale. E’ alla ricerca di un terzino sinistro.

All’inizio la sponda è stata quella giallorossa con un obiettivo dichiarato: Nicola Zalewski.

Zalewski non è convinto: in Turchia ci va Pellegrini

Obiettivo dichiarato del Galatasaray, Nicola Zalewski sembra non contraccambiare l’interesse del club turco. L’idea di trasferirsi nel paese della mezza luna non lo intriga. Il mercato in Turchia chiuderà tra qualche giorno ed il Galatasaray ha fretta di chiudere per un esterno mancino.

Ecco quindi che i dirigenti turchi hanno deciso di attraversano il Tevere e di andare a bussare in casa Lazio. Il piano B del Galatasaray si chiama Luca Pellegrini. L’esterno biancoceleste deve ancora essere riscattato dalla società di Claudio Lotito che deve 4 milioni di euro alla Juventus. L’obbligo di riscatto scatterà a giugno prossimo. Pertanto Luca Pellegrini può essere ceduto solo a titolo definitivo. Questo non dovrebbe essere un problema dal momento che il club turco intende acquistare soltanto a titolo definitivo. Il Galatasaray, però, proverà fino all’ultimo a convincere Nicola Zalewski che rimane l’obiettivo primario.