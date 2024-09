Addio Zalewski con lo sconto: svolta nella notte

La sessione estiva del calciomercato della Roma non si è ancora chiusa sul fronte delle cessioni. Offerta al ribasso per l’addio a Nicola Zalewski e svolta nella notte per l’esterno.

L’onda lunga del calciomercato estivo non sembra volersi arrestare in casa Roma. Florent Ghisolfi ha chiuso diverse operazioni oltre la data del 30 agosto, quando si è formalmente chiusa la finestra ordinaria della Serie A. Il dirigente francese la scorsa settimana ha perfezionato due cessioni in Arabia Saudita, chiudendo per l’addio a Joao Costa e Chris Smalling nell’ultimo giorno di trattative per la Saudi Pro League. In contemporanea sono arrivate due firme a parametro zero in difesa per Daniele De Rossi, che ha accolto a Trigoria Mario Hermoso e Mats Hummels. Ora resta completamente aperta la strada per l’addio all’esterno Nicola Zalewski.

La sessione di calciomercato estivo ha visto tanti colpi di scena in casa Roma. Compreso il terzino Angelino, la squadra giallorossa ha chiuso per altri 11 calciatori, una squadra di volti nuovi consegnati a Daniele De Rossi nelle scorse settimane. Ora, così come accaduto per il giovane attaccante Joao Costa e per l’esperto Chris Smalling, resta in odore di addio Nicola Zalewski. L’esterno classe 2002 è cresciuto a Trigoria e la sua cessione last minute rappresenterebbe una nuova plusvalenza messa a segno dal dirigente transalpino.

Calciomercato Roma, svolta Zalewski in Turchia: l’ultima offerta del Galatasaray

Ma a quali cifre? Se nelle ultime ore si parlava di una possibile offerta del Galatasaray intorno ai 12 milioni di euro, ora il club turco sembra pronto a giocare al ribasso. Secondo l’edizione odierna de ‘Il Romanista’, l’offerta fissa proveniente da Istanbul per il cartellino di Nicola Zalewski sarebbe quella di 7 milioni di euro in favore della Roma.

Per l’esterno, che bene ha figurato con la Nazionale polacca in Nations League, è pronto un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Un notevole balzo rispetto ai circa 300 mila euro di ingaggio percepiti al momento con la Roma. I turchi hanno ancora a disposizione quattro giorni con il calciomercato aperto, non è escluso che la fumata bianca arrivi già nelle prossime ore per l’addio a Nicola Zalewski.