Addio Zalewski, trovato l’accordo: “Firma ufficiale”

Addio Zalewski: dalla Turchia sono sicuri: tra il giocatore della Roma e il club è stato trovato l’accordo per la cessione. Si attende solo la firma ufficiale

Accordo trovato. Quindi i dirigenti del Galatasaray, a questo punto, stanno arrivando in Italia solamente per chiudere l’affare, mettere le firme sul contratto, e portare via Zalewski alla Roma.

Se prima vi abbiamo raccontato di un passaggio in Italia dei turchi, appunto per cercare di chiudere la questione, secondo le informazioni che sono arrivate pochi minuti fa dalla Turchia, e precisamente dal giornalista Emre Kaplan, i due club giallorossi avrebbero trovato un accordo per la cessione dell’esterno polacco.

Zalewski al Galatasaray: trovato l’accordo

“Il Galatasaray ha raggiunto un accordo sia con il club che con il giocatore per quanto riguarda il trasferimento di Zalewski. A breve verrà firmato il contratto ufficiale con il giocatore” ha scritto su X il giornalista citato prima. Quindi dovrebbe essere tutto fatto, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. Ci sarebbero, come sappiamo, alcuni giorni ancora per chiudere la questione – il mercato da quelle parti ha il gong il 13 settembre – ma la formazione di Istanbul ha fretta. E vuole passare agli altri affari che ha in piedi.

Zalewski quindi, come sappiamo e come vi abbiamo raccontato nel corso di queste ultime ore, dovrebbe andare via a titolo definitivo per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Un incasso importante per la Roma che piazzerebbe tutto l’ammontare della cessione sotto la voce plusvalenze. Essendo cresciuto infatti dentro Trigoria, non ci sono mai stati costi da sostenere per il cartellino.