Colpo di scena Maignan, il Milan ora trema: l’amico ‘chiude’ l’affare

Colpo di scena Maignan: il Milan adesso trema davvero visto quello che potrebbe succedere la prossima estate. L’amico del portiere chiude l’affare

In casa Milan, nei prossimi mesi, si potrebbe certamente creare il caso Maignan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza nel 2026 e fino al momento di notizie su un possibile rinnovo ne sono arrivate pochissime. E questo fa aumentare l’ansia ai tifosi rossoneri, che hanno trovato un estremo difensore capace di non far rimpiangere Donnarumma dopo l’addio destinazione Parigi.

Le notizie che arrivano dall’Inghilterra, e precisamente da Team Talk, non sono proprio confortanti: si parla di un forte interesse del Real Madrid per il portiere rossonero. Già l’anno scorso, dopo l’infortunio di Courtois, i madrileni avevano chiesto delle informazioni sulla questione. E potrebbero tornare all’assalto la prossima estate.

Colpo di scena Maignan: assalto del Real Madrid

Il sito citato prima spiega questo: “I Blancos hanno chiesto costi e condizioni aggiornate per il portiere francese il cui contratto scade nel 2026 e il cui rinnovo con il Milan sta procedendo a rilento. Al momento, le richieste del giocatore francese di 7/8 milioni di euro a stagione – che è più di quanto guadagna attualmente Rafael Leao – sono considerate troppo alte dai rossoneri, che al per ora sono disposti a offrire una cifra intorno ai 5/5,5 milioni di euro all’anno“.

Insomma, le parti sono abbastanza distanti sulla questione e, inoltre, adesso al Real Madrid c’è che Mbappé, che potrebbe fare la differenza nella scelta di Maignan. E come si potrebbe comportare la società rossonera? Per non perdere il giocatore a zero nell’estate del 2026, senza un rinnovo firmato, allora potrebbe aprire alla cessione. Si parlerà ancora, ovviamente, dell’accordo, ma qualora questo non venisse trovato allora la strada sembra essere davvero tracciata verso l’addio. Clamoroso.