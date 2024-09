Doppio addio Roma, corsa contro il tempo: data già segnata

Doppio addio Roma, la data è già segnata. Corsa contro il tempo per De Rossi e non solo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La stagione calcistica è ormai in pieno svolgimento, ma gli effetti del mercato estivo si fanno ancora sentire, soprattutto per la Roma, che ha concluso le sue trattative anche dopo la fine di agosto. Le mosse dell’ultima parte di agosto hanno obbligato il club giallorosso a restare operativo anche dopo la chiusura ufficiale, esplorando il mercato degli svincolati per rafforzare la squadra.

Tra i nomi su cui la Roma ha puntato c’è Mario Hermoso, scelto per sostituire Chris Smalling, ceduto in Arabia Saudita. Un altro difensore in lizza è stato, per non poco tempo, Mats Hummels, un’esperta guida difensiva ingaggiato e attualmente garante di esperienza e solidità a un reparto che ha perso alcune delle sue qualità atletiche, precedentemente incarnate da Kevin Danso del Lens.

Zalewski ed El-Shaarawy, lavori in corso sulla fascia sinistra: corsa contro il tempo

Ora, però, l’attenzione della squadra si concentra esclusivamente sulle sfide sul campo, senza trascurare la possibilità che il mercato di gennaio possa portare ulteriori cambiamenti sia in entrata che in uscita.

Sul fronte offensivo, il mercato ha visto lo scambio di prestiti tra Roma e Milan, coinvolgendo Abraham e Saelemaekers. L’arrivo del belga ha aggiunto profondità alla fascia sinistra, dove finora né Zalewski né El-Shaarawy hanno garantito prestazioni ottimali. Con tre giocatori per un solo ruolo, non è escluso che la Roma possa decidere di effettuare altre cessioni in questo reparto.

El-Shaarawy, che in passato è stato corteggiato da club come il PSV e, di recente, accostato all’Atalanta, sembra aver attirato nel recente passato l’interesse di squadre turche. Tuttavia, il giocatore non sembra particolarmente entusiasta di questa possibilità e sembra preferire restare a Roma per cercare di ritagliarsi un ruolo più importante sotto la guida di De Rossi. Scenario simile anche per Nicola Zalewski, che in questi ultimi giorni sarebbe finito di prepotenza nel mirino di un Galatasaray, al quale avrebbe quantomeno lasciato dei margini di apertura per un addio in extremis alla Roma.

Proprio dalla questione Zalewski e da eventuali evoluzioni e decisioni di El-Shaarawy nei prossimi mesi, potrebbero dipendere le operazioni in casa Roma a stretto giro. I due esterni, infatti, sono in scadenza di contratto nel 2025 e, proprio a partire da gennaio, potrebbero essere ceduti per evitare addii a costo zero. Questo discorso vale soprattutto per il numero 92, mentre non è da escludersi che per Zalewski si possa assistere a novità e aggiornamenti anche in questi giorni finali che ci separano dalla chiusura del calciomercato in Turchia.