Hanno già scaricato Fonseca: accordo lampo sull’esonero

Hanno già scaricato Fonseca: il tecnico del Milan – che rischia dopo le prime giornate – era stato accostato ad un’altra panchina. Ma la situazione sta prendendo una piega diversa

L’inizio di Paulo Fonseca al Milan non è stato da ricordare. Anzi, il tecnico portoghese, ex Roma, con due punti in tre partite conquistati contro delle formazioni abbordabili, almeno sulla carta, rischia qualcosa. Soprattutto se alla ripresa del campionato fissata per il prossimo weekend non dovesse riuscire a battere il Venezia di Di Francesco.

E poi, oltre i risultati, c’è da capire come verrà gestita la situazione che ha visti protagonisti Leao e Theo Hernandez: i due, come ricordiamo, non hanno partecipato al cooling break all’Olimpico nel match contro la Lazio. Erano da poco entrati, è vero, però è rimasta una situazione difficile. Secondo le ultime indiscrezioni i due dovrebbero tornare ad essere titolari, ma fin quando non verrà data la formazione ufficiale nel prossimo fine settimana non c’è certezza.

Hanno scaricato Fonseca, l’Everton lo molla

Il nome dell’ex Roma e dell’ex Lille, comunque, da un paio di giorni a questa parte stava circolando con una certa insistenza anche in Inghilterra. Soprattutto in casa Everton, per dire: i blu di Liverpool hanno iniziato malissimo la stagione perdendo le prime tre gare ufficiali, e si è pensato anche ad un allontanamento di Dyche. Ma secondo quanto scritto da footballinsider, la situazione è diversa.

I proprietari dell’Everton si aspettano che il tecnico possa riuscire a tirare fuori la squadra dalla situazione che si è creata. Quindi in questo momento l’esonero è da escludere. Ma sappiamo come le panchine siano girevoli, sempre, e tutti gli allenatori rischiano qualcosa nel momento in cui non riescono a trovare i risultati. Fonseca, in Italia, è tra questi. E, qualora il Milan decidesse di esonerarlo potrebbe, non nell’immediato ma comunque in un futuro non tanto lontano, avere un’altra opportunità. Intrecci clamorosi. Che appaiono clamorosi, per meglio dire, e che molto spesso diventano reali.