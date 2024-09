Partita rinviata, UFFICIALE: salta il match di domenica

Il verdetto ufficiale ha scritto definitivamente la partita fine: la gara sarà rinviata, ecco i dettagli e le motivazioni

Archiviata la sosta delle Nazionali che ha visto l’Italia battere Francia ed Israele nelle prime due gare ufficiali di Nations League, la tavola è apparecchiata per l’inizio della quarta giornata di Serie A. Alla luce dell’approssimarsi dei primi impegni ufficiali, si prospettano settimane molto calde per le big con impegni in rapida successione.

Allargando l’orizzonte anche agli altri campionati, però, è impossibile non prendere in considerazione quanto sta succedendo in Olanda. Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, infatti, l’Ajax ha provveduto a rendere noto il rinvio ufficiale della gara contro l’Utrecht, inizialmente in programma domenica 15 settembre. Come già successo per Feyenoord-Ajax, infatti, la mancata disponibilità delle forze dell’ordine ha posto le premesse per il rinvio del match. Il sindaco di Amsterdam, Halsema, pur esternando tutto il suo dispiacere per quanto successo ha trasmesso la decisione alla Federcalcio, che dopo aver valutato attentamente i margini di rischio dell’incontro ha optato per il rinvio di Feyenoord-Ajax.

Come già anticipato, non è la prima volta che in questo primo scorcio di stagione si posticipano gare del massimo campionato olandese. Una situazione che chiaramente metterà l’Ajax nelle condizioni di dover affrontare un vero e proprio tour de force. La gara dei ‘lancieri’ contro il Feyenoord, che si sarebbe dovuta disputare domenica, è stata infatti posticipata a data da destinarsi.