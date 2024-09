Roma, infortunio Dovbyk: verdetto per De Rossi

Tra cinque giorni la Roma di Daniele De Rossi torna in campo in casa del Genoa guidato da Gilardino. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Artem Dovbyk e non solo.

Dopo la sosta per le Nazionali il cammino stagionale della Roma di Daniele De Rossi ripartirà da Genova. La squadra giallorossa torna in campo domenica 15 settembre, nel match all’ora di pranzo in casa del Genoa di Alberto Gilardino. Entrambe le squadre devono fare i conti con gli infortuni che hanno affollato le rispettive infermerie negli ultimi giorni. In particolare in casa Roma restano in dubbio il centrocampista e capitano Lorenzo Pellegrini ed il terminale offensivo Artem Dovbyk, rientrato in anticipo dal ritiro con l’Ucraina.

L’inizio dell’avventura a Roma è stato fin qui in salita per il capocannoniere della scorsa Liga spagnola. Zero reti e poche occasioni per il centravanti ex Granada, che deve fare i conti anche con un problema muscolare che gli ha fatto saltare le gare di Nations League con la sua Ucraina. L’attaccante classe ’97 resta monitorato dallo staff sanitario di Trigoria e la sua presenza, al pari di quella di capitan Pellegrini, resta in forte dubbio per la sfida dello stadio Marassi di domenica.

Infortunio Dovbyk, verdetto per Genoa – Roma: doppio debutto per De Rossi

L’Ucraina ha rimandato Artem Dovbyk a Roma prima di scendere in campo per la Nations League. Il centravanti giallorosso ha avuto un problema muscolare nel match pareggiato contro la Juventus ed ora secondo quanto filtra dal ‘Corriere dello Sport’, a Genova è previsto un turno di riposo per il gigante ucraino.

Secondo il quotidiano sportivo Artem Dovbyk potrebbe recuperare al massimo per la panchina, ma non è escluso che il centravanti resti fuori dai convocati per Genoa – Roma. Gli ulteriori esami strumentali saranno decisivi in tal senso, mentre Daniele De Rossi sta pensando di lanciare due volti nuovi dal primo minuto. Parliamo di Mario Hermoso in difesa e Manu Konè a centrocampo. Per lo spagnolo sarebbe il debutto in assoluto con la Roma, per il centrocmpista francese sarebbe la prima volta nell’undici titolare.