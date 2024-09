Genoa-Roma, emergenza UFFICIALE: “Mezza squadra infortunata”

Emergenza infortuni prima di Genoa – Roma. Ecco l’ultimo annuncio ufficiale sull’infermeria affollata a sei giorni dalla sfida dello stadio Marassi.

La pausa delle Nazionali non ha portato buone notizie dal fronte dell’infermeria, sia per la Roma che per il Genoa. Le due squadre si incontreranno nella sfida dell’ora di pranzo domenica prossima, il 15 settembre. Daniele De Rossi ed Alberto Gilardino fanno la conta delle assenze in vista del match del Marassi, valido per la quarta giornata di Serie A. La squadra giallorossa è chiamata ad invertire la tendenza dopo l’avvio di stagione in salita, certificato dai soli 2 punti conquistati in tre giornate, dove è arrivata una sola rete segnata.

Il terminale offensivo della squadra guidata da Daniele De Rossi è Artem Dovbyk, uno dei calciatori monitorati con attenzione dall’infermeria di Trigoria. L’attaccante della Roma è tornato in anticipo dal ritiro dell’Ucraina, non scendendo in campo nelle sfide di Nations League della propria Nazionale. Così come l’ex Granada, resta in dubbio anche Lorenzo Pellegrini in casa giallorossa. Il numero 7 e capitano romanista ha alzato bandiera bianca durante la sfida dell’Italia in casa della Francia, c’è attesa per entrambi i calciatori che si sottoporranno a nuovi esami strumentali nelle prossime ore. Guai dall’infermeria che sono comuni anche per il Genoa di Gilardino.

Verso Genoa-Roma, emergenza infortuni in casa ligure: l’annuncio del patron Zangrillo

La squadra rossoblù ha tanti giocatori in infermeria, destinati a saltare la sfida contro la Roma. Dall’ex Juve Fabio Miretti a centrocampo, passando per Matturro, Zanoli, Bani e De Winter in difesa. Solo questi ultimi due sono ancora in dubbio per la sfida di Marassi

A svelare l’infermeria affollata in casa Genoa, a meno di una settimana dalla sfida alla Roma, è stato il patron della quadra ligure Alberto Zangrillo. Ecco le parole del presidente del Grifone, intercettato all’uscita da una riunione della Lega Serie A tenutasi a Milano. In vista della sfida alla squadra giallorossa Zangrillo ha annunciato: “Quest’anno è molto difficile abbiamo mezza squadra infortunata e l’importanza del gruppo sarà fondamentale.La Roma è squadra tostissima che sta cercando di trovare il suo equilibrio. Noi però abbiamo l’intenzione di confermarci e anche se abbiamo tanti acciacchi in difesa.“