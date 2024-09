Pellegrini out: De Rossi ha scelto il sostituto

In vista di Genoa-Roma saranno da valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini che domani torna in città. De Rossi ha in mente già il sostituto da mandare in campo

Domani si capirà di più rispetto all’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Il giocatore tornerà a Roma insieme al gruppo dei nazionali e verrà valutato dallo staff medico giallorosso in vista della gara contro il Genoa in programma domenica prossima alle 12:30. Ma se non è al cento per cento allora De Rossi non lo manderà in campo.

In casa Roma, visto che gli uomini in mezzo al campo adesso ci sono, non si vuole rischiare nulla. E allora ecco che si aprono tre possibilità, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: la prima porta il nome di Enzo Le Fée, che si è ristabilito dopo il problema muscolare accusato all’inizio della stagione. La seconda invece è Pisilli, che contro la Juventus ha fatto bene in una partita diversa dalle altre, e infine, l’ultima idea, potrebbe essere quella di Tommaso Baldanzi.

Baldanzi al posto di Pellegrini: la scelta di De Rossi

L’ex Empoli, dopo la botta alla schiena con l’Under 21, si è ripreso, sta bene, ed è rimasto dentro il gruppo degli azzurrini. Non ci sono quindi problemi fisici e siccome De Rossi ormai lo vede come mezzala – e lo vede, si legge, come alter ego, appunto, di Pellegrini – non è del tutto da escludere un suo impiego dal primo minuto contro i liguri nella prossima partita di campionato. Una situazione, quindi, da tenere sotto osservazione.

E gli altri due posti? Sicuri sembrano al momento Cristante – che giocherà nel cuore della mediana – e Kone, che ha avuto un impatto importante contro i bianconeri a Torino e anche nella prima uscita ufficiale con la maglia della Francia contro l’Italia. Ecco quindi che le alternative ci sono e sono anche belle importanti dentro la Roma. Bisogna capire, infine, chi giocherà davanti: se Dovbyk se ce la dovesse fare allora nessun dubbio, altrimenti o una punta vera come Shomurodov oppure Dybala come falso 9.