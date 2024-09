Roma, nuova divisa UFFICIALE: tifosi furiosi sui social

Attendendo la delicatissima sfida con il Genoa di Gilardino, giungono gustose novità in casa Roma

La stagione dell’As Roma non è di certo iniziata come la gran parte della tifoseria giallorossa si sarebbe aspettata, soprattutto dopo un mercato di tale magnitudo, in grado di portare nella capitale una folta schiera di talenti giovani e promettenti.

Se nel corso delle prime tre sfide il Comandante di Ostia poteva in parte appellarsi alla presenza di una serie di lacune piuttosto evidenti, soprattutto per quanto concerne il reparto offensivo, adesso, dopo l’approdo di Mats Hummels e Mario Hermoso, DDR non avrà più scuse e, difatti, la città eterna si aspetta un solo e unico risultato per la sfida contro il Genoa di Gilardino.

Il Comandante di Ostia è pronto a ribaltare vigorosamente quanto compiuto nelle prime tre sfide e, difatti, sono insistenti e credibili le voci secondo cui i giallorossi entreranno in campo con un mudulo, una difesa e un centrocampo sensibilmente diversi da quanto osservato sinora. Intanto giungono novità ufficiali su un altro fronte.

Adidas e As Roma presentano un nuovo kit da padel

La collaborazione tra Adidas e As Roma prosegue senza soluzione di continuità e, stavolta, la celebre azienda di abbigliamento avrebbe sfornato un kit da padel a tinte giallorosse. In termini di popolarità, nel corso degli ultimi anni, il padel ha compiuto un’ascesa a dir poco sorprendente, in grado di spingere aziende e investitori a riversare generose quantità di capitale per alimentare e sfruttare un movimento sportivo imponente, capace di coinvolgere sostanzialmente tutto il mondo occidentale.

🐺 Porta la Roma con te sui campi da padel 🎾 🔥 La nuova linea Padel di #ASRoma e adidas è disponibile ora!

🛒 https://t.co/snLESaXDyI pic.twitter.com/E8rXc2NlBO — AS Roma (@OfficialASRoma) September 10, 2024

As Roma e Adidas sono dunque pronte a mettere in commercio una nuova divisa particolarmente sobria, caratterizzata da linee classiche e colori in linea con il brand: sfondo bianco, dettagli arancioni e il caratteristico stemma con il lupetto riportato sulla maglia in dimensioni modeste. Al tutto si aggiunge persino una racchetta personalizzata con i colori della squadra della capitale.

Nel corso delle ultime ore i tifosi giallorossi hanno reagito sui social alla divisa e sembrerebbe esserci un sentimento condiviso: in molti avrebbero infatti preferito una seconda maglia del genere rispetto al controverso esperimento compiuto con la il kit trasferta della stagione in corso.