Tripletta, gol e pericolo “giallo”: Roma scoppiettante

Tripletta, gol e pericolo “giallo”. Mentre De Rossi sta preparando la sfida di domenica prossima contro il Genoa, c’è un’altra Roma che gioca, vince e convince in giro per il mondo.

Il ritorno in campionato per la Roma è previsto per domenica prossima alla Stadio Luigi Ferraris di Genova. I giallorossi si confronteranno con il Genoa di Alberto Gilardino. Daniele De Rossi sta preparando una sfida che assume già significati importanti.

Il tecnico di Ostia lavora con un organico ridotto. Sono diversi infatti i nazionali giallorossi in giro per il mondo. Si attendono buone notizie e le buone notizie iniziano ad arrivare. A partire dalla nazionale azzurra Under 21 dove è stato impegnato Tommaso Baldanzi. Il commissario tecnico azzurro, Carmine Nunziata non ha esitato a mandare in campo il talento della Roma una volta appurato la sua buona condizione fisica. Ed il giovane talento ex Empoli lo ha ripagato alla sua maniera. Una splendida tripletta che ha regalato la vittoria agli azzurrini. Tre reti di cui una realizzata nel primo tempo e le altre due, nel giro di otto minuti, nella ripresa. Per Baldanzi anche l’uscita trionfale al minuto 88. Nel corso della gara ecco scendere in campo anche l’altro giallorosso, Niccolò Pistilli, entrato dopo un’ora di gioco. In tempo per prendere un palo e la sua dose di applausi.

Tripletta, gol e pericolo “giallo”. La Roma domina ovunque

C’è tanta Roma in giro per il mondo. Dopo Baldanzi e Pistilli, ecco Eldor Shomurodov, protagonista assoluto nella sfida tra Kirghizistan ed Uzbekistan che ha visto la vittoria della nazionale uzbeca per 2-3. Shomurodov ha siglato la rete del momentaneo 1-1, e regalato l’assist per il gol vittoria.

Per le qualificazioni al Mondiale 2026 si sono affrontate Cina ed Arabia Saudita. Tra le fila della nazionale saudita, guidata da Roberto Mancini, anche il giallorosso Saud Abdulhamid che ha contribuito alla vittoria finale per 1-2 della sua nazionale. Peccato per il giallo rimediato dopo un’ora di gioco. Il nazionale arabo non è stato, però, il solo giocatore della Roma a rimediare un’ammonizione in queste serate dedicate alle nazionali. Anche Mansa Koné, con la sua Francia, è stato ammonito dopo soli quattro minuti dall’inizio della sfida contro il Belgio. Medesimo destino capitato al giovane Samuel Dahl ammonito durante la sfida Moldavia-Svezia Under 21 e poi sostituito a dieci minuti dal temine.