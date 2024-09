Zalewski al Galatasaray: tutte le cifre dell’affare

Zalewski è ad un passo dal trasferimento al Galatasaray, ci sono anche le cifre dell’affare: De Rossi potrebbe salutarlo a breve

Per il tecnico giallorosso il ragazzo italo-polacco è sempre stato piuttosto importante, come dimostrato anche dalle scelte di formazione. Sembra però che i turchi siano riusciti a convincere sia i Friedkin che il diretto interessato.

La Roma sta pensando seriamente di vendere un altro pezzo della propria rosa. In realtà le cose sono già in stato avanzato e l’accordo è praticamente trovato. Nicola Zalewski può salutare da un momento all’altro Trigoria. La società giallorossa è disposta a lasciarlo andare al Galatasaray entro il 13 settembre, data di scadenza del mercato turco. Dalla sua parte è arrivato Saelemaekers, oltre alla permanenza di El Shaarawy. Il posto da titolare rischia di essere una chimera, al di là di quanto visto a Cagliari.

Nonostante non sia entrato malissimo in campo anche a Torino contro la Juventus, ormai il suo destino a Roma sembra essere segnato e ci sono tutti i dettagli per un’imminente cessione. Zalewski ha perso la fiducia del pubblico e l’affetto mostratogli nella cavalcata della Conference League con Mourinho sembra essere solo un lontano ricordo. Alla finestra si era affacciato prima il PSV Eindhoven, con un’offerta da 9 milioni di euro, ma il ragazzo aveva deciso di rispedirla al mittente.

Zalewski sempre più vicino al Galatasaray: affare da 11 milioni bonus compresi

Il Galatasaray è molto più avanti nell’affare Zalewski di quanto non sia stato il PSV. L’offerta alla Roma prevede tra base fissa (circa 8 milioni di euro) e bonus (2-3 milioni in base ai risultati) un totale di 10-11 milioni. Una cifra ottimale per i Friedkin, che rischierebbero di perdere il classe 2002 a zero la prossima estate, visto che sin qui non si è ancora mai parlato di rinnovo. Per arrivare ad una fumata bianca manca ancora l’ok definitivo del diretto interessato, che avrebbe chiesto un contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

I turchi sembrerebbero essere pronti ad accontentarlo mettendo dentro un altro tassello importate dalla Serie A, dopo il prestito di Victor Osimhen dal Napoli. Considerando la possibilità di giocare la Champions League la prospettiva per Zalewski potrebbe non essere così negativa. Dopo Joao Costa e Smalling, l’accoppiata Lina Souloukou Florent Ghisolfi è pronta a mettere a segno un’altra cessione fuori tempo massimo. I soldi potrebbero essere reinvestiti a gennaio per un esterno destro, ma per questo ci sarà tempo.