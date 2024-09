Calciomercato Roma, Addio Zalewski: fumata bianca

Il mercato della Roma ancora non è terminato. Manca l’ultimo tassello in uscita per il quale siamo ormai alle battute finali.

Ancora un altro turno di campionato con il mercato che aleggia sopra Trigoria. Mentre si avvicina sempre di più la sfida contro il Genoa di Alberto Gilardino, la dirigenza giallorossa è impegnata a risolvere probabilmente l’ultima questione riguardante questo lunghissimo e prolifico mercato estivo.

Un mercato, quello giallorosso, che può essere definito come uno dei più importanti degli ultimi anni. L’investimento economico assicurato dalla proprietà americana ha permesso al direttore sportivo, Florent Ghisolfi, di arricchire dal punto di vista tecnico, e numerico, la rosa giallorossa. Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ha più volte sottolineato la sua soddisfazione per le operazioni portate a termine dalla società. Le sue richieste sono state esaudite e pertanto non resta che lavorare per raggiungere i prestigiosi obiettivi prefissati. A tal fine Genova, ed il Genoa, rappresentano già un test importante per la compagine capitolina. E mentre il tecnico giallorosso prepara sul campo la sfida di domenica, inizio alle ore 12.30, in attesa poi di riavere a breve tutti i nazionali impegnati durante la sosta, la Roma si accinge a salutare un suo giocatore.

Nicola Zalewski sembra infatti ormai ad un passo dal Galatasaray. Il club turco è alla ricerca di un esterno sinistro di sicuro affidamento ed il 22enne esterno polacco era da tempo il primo obiettivo del club giallorosso.

I dirigenti del club turco sono già nella capitale per tentare di chiudere finalmente la trattativa. Il mercato in Turchia chiuderà i battenti il 13 settembre e pertanto non rimane più molto tempo a disposizione. Nicola Zalewski avrebbe già dato il suo ok al trasferimento avendo accettato la proposta economica del Galatasaray. Contratto quinquennale da 2 milioni di euro annui. La Roma per il cartellino dell’esterno polacco chiede non meno di 10 milioni di euro. Può essere questa l’ultima difficoltà che Galatasaray e Roma dovranno superare prima dell’attesa stretta di mano finale.