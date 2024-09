Calciomercato Roma, risposta inevitabile: il tocco di ‘magia’ ribalta tutto

Blindato dalla Roma nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, sarà chiamato ad un’importante inversione di tendenza

Sempre più vicina a definire con il Galatasaray la cessione di Zalewski, la Roma sta perfezionando probabilmente l’ultima operazione di una sessione trasferimenti piuttosto proteiforme. Iniziata in sordina e divenuta improvvisamente elettrica con gli acquisti di Soulé e Dovbyk, la campagna estiva della Roma ha navigato a ritmi alterni, mesciando improvvise accelerazioni a clamorose battute d’arresto.

Sollecitata dalle indicazioni tattiche di Daniele De Rossi, che ha voluto imprimere una direzione particolare alla campagna acquisti della Roma, la direttrice delle manovre in entrata dei giallorossi è stata volta al conseguimento di una maggiore fisicità. Da qui la decisione di rompere finalmente gli indugi per Koné prima del gong, qualche ora dopo l’epilogo choc della trattativa per Danso. Con gli acquisti di Hummels ed Hermoso e il probabile passaggio alla difesa a tre, De Rossi potrebbe essere stuzzicato all’idea di puntare forte su un centrocampo dinamico con Pisilli, Koné e Le Fée, trio che potrebbe essere già proposto contro il Genoa alla luce delle condizioni di Pellegrini. In attacco, invece, la situazione appare piuttosto magmatica. Le zolle di campo in cui De Rossi deciderà di schierare Soulé e Dybala, infatti, orienteranno in maniera importante anche il minutaggio di Tommaso Baldanzi.

Calciomercato Roma, Baldanzi ad un bivio: lo scenario

Del resto, la duttilità tattica di Baldanzi è un’arma della quale De Rossi si è servito già nelle prime uscite ufficiali. Quando chiamato in causa, l’ex jolly offensivo dell’Empoli ha risposto presente. La rivoluzione silenziosa con la quale De Rossi ha intenzione di cambiare abito alla sua Roma, però, porrà Baldanzi dinanzi ad un vero e proprio bivio.

Allo stato attuale della situazione, infatti, Baldanzi non è visto come un vero e proprio titolare. Sebbene i capitolini non abbiano preso in considerazione l’ipotesi di una sua cessione nelle scorse settimane, è chiaro che il tuttocampista italiano, proprio in virtù della sua poliedricità, dovrà fornire sul campo risposte convincenti per guadagnarsi spazio e margini di crescita. Qualora ciò non avvenisse, non è escluso che possano crearsi le premesse per altri tipi di valutazioni, eventualmente già nel mercato di gennaio. In un senso o nell’altro, in sostanza, i prossimi mesi potrebbero rivelarsi piuttosto decisivi, in un senso o nell’altro.