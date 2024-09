De Rossi ha cambiato idea, ‘nuovo acquisto’ per la Roma

Daniele De Rossi sta preparando la trasferta di Genova e ha in mente alcuni cambiamenti. Presto potrebbe ritrovarsi con un ‘nuovo acquisto’

Per il momento il tecnico giallorosso non ha potuto lavorare con tutto il gruppo a disposizione, visti i tanti impegni in giro per il mondo dei vari nazionali. La Serie A tornerà questo week end e per la Roma c’è la difficile trasferta di Marassi. Di certo si stanno cercando soluzioni diverse rispetto a quanto visto nelle prime tre giornate.

La Roma deve assolutamente invertire il proprio ruolino di marcia dopo la sosta per le nazionali. Due punti nelle prime tre giornate sono stati un bottino troppo magro per ambire in alto. Considerando gli avversari, alla portata come Cagliari ed Empoli, al di là della Juventus, era lecito attendersi qualcosa di meglio. De Rossi ha dovuto fare i conti con un mercato che si è concluso in clamoroso ritardo (addirittura Zalewski potrebbe partire in queste ore) e di certo tutto ciò non lo ha aiutato. Adesso è arrivato il momento di fare chiarezza soprattutto dal punto di vista tattico, per capire quale strada si vuole intraprendere.

L’idea di base di giocare con un 4-2-3-1 o un 4-3-3 potrebbe sfumare dopo l’arrivo di Hermoso e Hummels. Due difensori di questa caratura internazionale meritano di giocare. De Rossi potrebbe essere costretto a virare verso la difesa a 3, come accaduto ai suoi predecessori Fonseca e Mourinho. Certo due mesi di lavoro estivo sarebbero praticamente cestinati, ma per il bene ultimo della squadra si può anche fare.

De Rossi studia un nuovo modulo: Baldanzi può diventare grande protagonista

Tornando ad una difesa a 3 e magari all’utilizzo del doppio trequartista alle spalle di un’unica punta, ritroverebbero verve anche molti giocatori ora accantonati. Uno su tutti quel Tommaso Baldanzi che ha dato spettacolo nell’ultima uscita della Nazionale Under 21. Dopo la botta rimediata alla schiena contro San Marino, l’ex Empoli era stato costretto a lasciare il campo poco dopo la metà del primo tempo. In Norvegia, il ct Nunziata, ha deciso di riproporlo da titolare, in una posizione di trequartista puro.

Baldanzi non solo ha brillato ma è stato il migliore in campo, andando a segno con una magnifica tripletta. Gol tutti diversi e tutti su azione, con tiri potenti e precisi e con dribbling fulminei.

Qualora la Roma tornasse davvero ad un 3-4-2-1, nella posizione di sottopunta potrebbe ritrovarsi davvero un nuovo acquisto. L’opera di DDR di trasformarlo in mezzala verrebbe quindi meno, in favore di un ruolo di certo più nelle sue corde. Con Dybala, El Shaarawy, Soulé e Pellegrini ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta per mandarne in campo due.