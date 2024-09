Genoa-Roma, recupero UFFICIALE: torna il big

Giungono notizie di rilievo in merito all’attesa e delicatissima sfida della Roma di De Rossi con il Genoa di Gilardino

Il prossimo appuntamento con il Genoa di Alberto Gilardino sarà semplicemente vitale per definire una volta per tutte l’umore della tifoseria giallorossa, sinora rimasta perplessa a causa dei due miseri punti racimolati in ben tre sfide di Serie A.

Ora che il mercato dell’As Roma è realmente concluso – almeno per quanto concerne le operazioni in entrata – e l’organico appare finalmente completo (o quasi) e ricco di gemme preziose, gli occhi del bel paese non possono che volgersi nei confronti di Daniele De Rossi e delle sue prossime mosse… Adesso più che mai il Comandante di Ostia dovrà dimostrare al popolo giallorosso e ai vertici capitolini d aver meritato il rinnovo del contratto e, dunque, di essere all’altezza ad un calciomercato indubbiamente altisonante.

Dunque… vietato sbagliare con i rossoblu di Gilardino, con cui DDR dovrà necessariamente tentare di mettere già in atto una piccola rivoluzione dell’undici titolare.

Difficile individuare un reparto che abbia realmente funzionato in questo inizio di campionato e, ora che la rosa è davvero al completo, i tifosi esigono l’ottenimento di un nuovo equilibrio tecnico-tattico, che possa valorizzare i nuovi diamanti dell’organico capitolino (Soulé, Artem Dovbyk, Enzo Le Fée e Manu Koné su tutti). È stato tuttavia diramato negli ultimi minuti uno spiacevole aggiornamento per De Rossi & co.

De Winter rientra in gruppo: Dybala & co. tremano

Il dato che più stupisce di questa modesta partenza giallorossa è senza dubbio alcuno quello relativo al numero di marcature collezionato: un misero gol per la Roma, per altro segnato dal più insospettabile degli attaccanti giallorossi (Shomurodov). Ora i tifosi si aspettano un vero e proprio sfogo di gol contro il Genoa, ma pare che un nuovo ostacolo si sia frapposto tra DDR e i primi tre punti della stagione.

Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale del Genoa, pare che Koni De Winter sia pronto a rientrare in gruppo proprio in occasione della sfida in casa con la Roma di DDR. Una notizia che, considerando le rinomate qualità e la stazza del difensore belga, avrà certamente messo in apprensione il reparto offensivo dei capitolini.