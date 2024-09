Lesione grave, UFFICIALE: salta anche la Roma

Giungono notizie di rilievo sulle condizioni di una pedina importante di una delle formazioni più competitive del campionato italiano

Se da una parte l’inizio della stagione 2024/25 di Serie A ha piacevolmente confermato le attese degli appassionati – affascinati dalla possibilità di trovarsi ad osservare un campionato frizzante, composto da club in grado di rinnovarsi e, dunque, mettere in dubbio l’egemonia tecnico-tattica inaugurata la scorso anno dalla corazzata di Simone Inzaghi -, dall’altra vi sono svariati tifosi le cui aspettative sono state violentemente disattese da una partenza sottotono della propria squadra del cuore o, anche, da uno spiacevole sviluppo in termini di infortuni o scelte di mercato dell’ultimo istante.

Impossibile non citare in tal senso l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la doccia fredda subita a causa dell’infortunio di Gianluca Scamacca, ma anche e soprattutto le due big che più di tutte si sono allontanate del percorso immaginato dai propri sostenitori.

Stiamo naturalmente parlando del Milan di Paulo Fonseca e della Roma di Daniele De Rossi, i cui risultati non hanno certamente permesso alle rispettive tifoserie di affrontare la pausa nazionali con il sorriso. La stagione è comunque appena iniziata e, dunque, vi saranno ancora una lunga serie di occasioni per redimersi. Tuttavia, nel caso dei diavoli milanesi, è stato da poco confermato un fastidioso sviluppo relativo alle condizioni di un prezioso tassello dell’economia rossonera.

Confermata grave lesione per Bennacer: lo stop sarà lungo

Una pesante tegola è definitivamente piombata sul centro sportivo di Milanello, dove Ismaël Bennacer è giunto stamane in stampelle per sottoporsi agli esami necessari a confermare l’infortunio al polpaccio destro. L’esito dei test è stato nefasto, poiché è stata confermata la lesione del gemello mediale del polpaccio e, dunque, si prevede un lungo stop per il raffinato mediano rossonero.

Per conoscere con precisione la durata del recupero sarà necessario attendere la valutazione di un altro specialista, il quale visiterà il centrocampista algerino tra una settimana. Sostanzialmente impossibile comunque che Bennacer – le cui qualità di smistatore mancheranno e non poco alla manovra di Fonseca – rientrerà prima di tre mesi.