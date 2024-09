Slitta l’arrivo in città: l’aereo non è partito

Emergono novità in merito ad uno degli affari più chiacchierati dell’estate, i cui esiti sono prossimi alla definizione

La stagione dell’AS Roma di Daniele De Rossi non è certamente iniziata come gran parte della tifoserie giallorossa (e non solo) aveva immaginato osservando gli sviluppi di un mercato altisonante.

In molti, anche a mercato in entrata concluso, sembrerebbero individuare in alcune scelte e idee di DDR la causa principale della disfatta romanista: un certo conservatorismo applicato al centrocampo (il solito tridente Paredes, Pellegrini e Cristante sembrerebbe aver fatto il suo tempo… sempre che ve ne sia stato uno) si è abbinato ad una controversa gestione dei nuovi acquisiti (Soulé si trova spesso isolato sulla fascia a combattere con raddoppi avversari) e, in un primo momento, ad una scarsità di opzioni in fase difensiva.

La dirigenza, seppur in ritardo, sembrerebbe ormai aver compiuto il proprio dovere e, adesso, tutti gli occhi sono puntati su DDR e sulle soluzioni da adottare per raddrizzare alla base una stagione potenzialmente rosea. Tuttavia, se credevate che l’organico giallorosso fosse oramai definitivo, ecco le ultime su un affare ormai più volte vociferato, i cui esiti appaiono ancora in fase di definizione.

Altro rinvio per il volo di Zalewski verso la Turchia: il Galatasaray spinge

Nonostante con l’approdo di DDR ci saremmo immaginati l’esatto contrario, pare proprio che il processo di de-romanizzazione della rosa giallorossa stia proseguendo senza soluzione di continuità. Adesso, dopo il sofferto trasferimento di Edoardo Bove, pare che anche le strade di Nicola Zalewski e della Roma stiano per dividersi.

Nel corso delle ultime ore il Galatasaray ha intensificato il pressing nei confronti della società capitolina e, difatti, siamo giunti all’ennesimo rinvio del volo prenotato dalla società turca per incontrare il calciatore e la Roma.

Secondo quanto riportato sul profilo X (Twitter) di yagosabuncuoglu, pare che le trattative tra i turchi, i giallorossi e lo stesso Zalewski stiano andando per le lunghe, il che avrebbe costretto il Galatasaray a posticipare nuovamente l’approdo del talento nato a Tivoli, precedentemente previsto a mezzogiorno della giornata di oggi.