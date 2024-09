Zalewski al Galatasaray, anticipato l’annuncio UFFICIALE

Zalewski al Galatasaray, l’allenatore dei turchi ha praticamente anticipato l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ecco le sue parole

Potrebbe essere oggi la giornata della chiusura. Con un annuncio ufficiale che potrebbe anche arrivare a breve. Ormai ci siamo: la Roma è in procinto di cedere Zalewski al Galatasaray.

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come il giocatore, ormai, pare essersi convinto della destinazione turca. E secondo le informazioni arrivate al momento manca solo l’accordo tra i due club che, comunque, non dovrebbe tardare ad arrivare. La trattativa è nella fase avanzata, con gli ultimi dettagli che sono da sistemare prima del via libera definitivo. E dalla Turchia, inoltre, arriva un annuncio ufficiale da parte di Okan Buruk, allenatore, appunto, dei giallorossi di Istanbul.

Zalewski al Galatasaray: annuncio ufficiale

Parlando ad un evento con vari investitori del club, l’allenatore ha detto questo: “Mi aspetto che oggi venga annunciato un nuovo acquisto. E vogliamo mettere a segno un ulteriore colpo entro venerdì”, queste le dichiarazioni che si leggono sul portale turco Turkiyegazetesi.com, che indicano ovviamente una sola cosa: si è alle battute finali di un’operazione che potrebbe portare dentro le casse della Roma una cifra vicina ai 10 milioni di euro che andranno tutti sotto la voce plusvalenze visto che l’esterno polacco è cresciuto a Trigoria.

L’interesse del Galatasaray è spuntato fuori oltre la chiusura del mercato in Italia. Nello spazio di pochi giorni i turchi hanno accelerato sulla questione e hanno deciso di affondare il colpo. E ormai ci sono pochi dubbi – anche se abbiamo visto con Dybala, soprattutto, che le sorprese sono dietro l’angolo – che l’operazione possa andare in porto.