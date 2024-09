Zalewski al Galatasaray, non è ancora finita: rilancio last minute

Zalewski al Galatasaray, rilancio last minute e decisione che ancora non è arrivata. Ecco il retroscena sulla trattativa che riguarda l’esterno polacco della Roma

Sembrava cosa fatta. Zalewski al Galatasaray sembrava davvero un affare in chiusura. Ma a quanto pare, secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia e riportate dall’insider giallorosso – “ospite” in questo caso – Gala Report, ancora una fumata bianca non è vicina.

Su X su fa un resoconto di quanto successo in queste ore tra la Roma e la società di Istanbul, con un finale che non pare proprio essere così sereno. Allora: si legge testualmente. “Zalewski inizialmente non voleva venire in Turchia. I responsabili del Galatasaray hanno prima incontrato la Roma trovando l’accordo e il giocatore poi è stato convinto del trasferimento aumentando lo stipendio”. Quindi tutto ok? No, non pare proprio essere andata così.

Zalewski al Galatasaray: la ricostruzione

E cosa è successo nel frattempo: sempre la pagina citata prima svela questo: “A seguito di questo sviluppo Gardi ha lasciato la sede della Roma. A seguito İbrahim Hatipoğlu e Cenk Ergün (uomini di mercato turchi, ndr) hanno detto alla Roma di aver trovato l’accordo con il giocatore e chiesto lo sconto sul cartellino. A Zalewski è stato chiesto di fare delle pressioni sulla dirigenza della Roma per questo, ma il giocatore si è rifiutato. Dopo che la dirigenza del Galatasaray ha rotto l’accordo la Roma ha aumentato la propria richiesta. Ora vogliono qualcosa in più rispetto alla cifra originariamente concordata. La dirigenza del Galatasaray prenderà una decisione a breve”.

Insomma, altro che trattativa chiusa. Un excursus di fatti che al momento bloccano questa cessione. Certo, arrivati davvero a questo punto ci pare difficile che tutto possa saltare per qualche milione di euro di differenza, quindi crediamo che tutto possa andare a dama lo stesso. Ma forse ci sarà bisogno di qualche ora, o di qualche giorno, per riuscire a trovare la quadra definitiva. E chissà, letto questo, come andrà a finire.