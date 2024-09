Dybala e quel messaggio a De Rossi: “Non ha mai risposto”

Dybala in Arabia Saudita, a distanza di un mese, la vecchia questione di calciomercato continua a far discutere. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La questione Dybala-Arabia Saudita è stata certamente una di quelle in grado di far discutere maggiormente durante lo scorso calciomercato e, più specificamente, di quelle battute finali di un mese di agosto che ha alla fine visto il numero 21 di De Rossi restare alla Roma.

La narrazione degli eventi è pressoché nota a tutti, con le battute mediane e finali di agosto che avevano visto improvvisamente infittirsi le possibilità di assistere all’approdo dell’argentino in Arabia Saudita, fruttando un incasso per i giallorossi e, al contempo, un risparmio importante dal libro paga dei Friedkin.

La chiosa della questione, come noto a tutti, è stata delle più edulcorate per i tifosi della Roma, ma ancora tutt’oggi la questione è risultata in grado di di sollevare nuove attenzioni e confronti. In particolar modo, ne hanno parlato sul canale Twitch di Controcalcio, del quale si segnalano, in particolar modo, gli interventi di Radja Nainggolan ed Emiliano Viviano.

Dybala-Arabia Saudita e una questione Soulé senza risposta: le parole di Nainggolan e Viviano

Sul mancato approdo di Dybala in Arabia Saudita, queste le parole dell’ex centrocampista della Roma, Radja Nainggolan: “Sembra strano salti una trattativa per colpa del giocatore, se precedentemente si era parlato di accordo. Non conosciamo bene le dinamiche. Se è stato lui a scegliere di non andare, onore a lui. Io sarei andato. Soulé va inserito man mano, non è facile. Però secondo me ha qualità ma non è da mettere subito nella gabbia per fargli prendere tutte le responsabilità”.

“C’è anche da capire quante partite farà Dybala, hanno preso Soulè, un patrimonio importante, simile e giovane. Non sto dicendo che gli prenderà il posto, ma se dybala ne farà 25 di partite, Soulé ne farà una ventina. Dybala ha sempre avuto di questi problemi e per questo stanno facendo tali scelte. Non è detto che vogliano necessariamente farli giocare insieme. Sono contento da tifoso della Roma. Se mi chiedi come è andata la trattativa e dicono che all’inizio c’era l’accordo e poi ha rifiutato, ci può anche stare. Pure io avevo un’offerta dalla Cina a ventotto anni per la Champions, ma tornando indietro forse la accetterei“.

La posizione di Viviano, invece: “L’argomento è delicato, con una storia che è diventata carina. In realtà la trattativa c’è, la Roma sarebbe stata contenta e anche io sarei stato d’accordo con questa trattativa perché avrebbe sbloccato altri affari. Ma resta il fatto che Dybala è il più forte della Roma. Se De Rossi sia in difficoltà con la questione Dybala-Soulé, da un punto di vista tecnico-tattico? Gli ho mandato un messaggio su questa questione e non mi ha mai risposto”.