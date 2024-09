Fischi a Pellegrini e De Rossi come Mou: Totti non si trattiene

Francesco Totti è un fiume in piena e torna ad analizzare la situazione della Roma di Daniele De Rossi. Dalle critiche a Pellegrini, passando per la gestione di Dybala, fino al parallelo con Mourinho.

Risuonano con forza le parole di Francesco Totti intorno alla situazione della Roma. L’ex Capitano e Bandiera della squadra giallorossa ha analizzato la posizione del tecnico Daniele De Rossi, ricollegandolo al predecessore José Mourinho. L’ex numero 10 si è anche soffermato sull’avvio di stagione di Lorenzo Pellegrini, passando per la gestione di Paulo Dybala e non solo. Totti ha anche indicato quale sarebbe il suo ruolo più adatto per un suggestivo ritorno nella società giallorossa.

Nuove dichiarazioni di Francesco Totti intorno al presente e al futuro della Roma. L’indimenticato Capitano giallorosso è uscito nuovamente allo scoperto dopo l’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport. Stavolta l’ex numero 10 ha realizzato una lunga intervista con ‘Il Messaggero’, dove ha parlato di tanti temi intorno alla squadra e società giallorossa. Totti delinea il ruolo col quale tornerebbe in società: “Mi vedrei in un ruolo come quello ricoperto da Ibrahimovic o Zanetti: un riferimento tra società, squadra e allenatore. In poche parole, una figura come quella del direttore tecnico.”

Ritorno alla Roma, futuro di De Rossi e Dybala – Pellegrini: Totti è un fiume in piena

Sul rapporto Totti-De Rossi: “Con Daniele non ho mai avuto problemi. Per lui non darei una mano, ma un braccio, per farlo stare bene e tranquillo.” L’ex Capitano lancia un monito sul futuro di DDR: “La Roma deve arrivare in Champions, per forza. Se investi 100 milioni e non ci arrivi è un fallimento totale. Anche perché senza Champions, Daniele salta prima, non arriva fino alla fine. Daniele è il parafulmine.”

Su un parallelo tra De Rossi e Mourinho: “Certamente, anche se in questo momento è l’unico che può fare l’allenatore a Roma. Ma torniamo al solito discorso, se c’è la società forte che esce allo scoperto e parla chiaro sugli obiettivi, allora è tutto tranquillo.” Un passaggio sulla gestione di Dybala: “Ho sempre detto che è il giocatore più forte della Roma, perciò va tutelato. Ma adesso vediamo come lo gestiranno.”

Sulla situazione di capitan Pellegrini: “A Lorenzo voglio bene, ma poi conta solo il rettangolo di gioco. Se non ti esprimi al meglio là dentro puoi essere chi ti pare. Ultimamente non ha giocato come dovrebbe.” Totti poi ricorda i fischi e parla di Damiano Tommasi: “Se hai una tifoseria contro è complicato giocare. Lo è già salire le scalette dell’Olimpico. Ricordo i tempi di Tommasi, non guardava in faccia nessuno quando fischiavano, giocava e basta.”